FP-Mahdalik: Legalisiert SPÖ riesigen Schwarzbau im Lobauvorland?

Bauausschusssitzung muss Klarheit bringen

Wien (OTS) - "Ein unter den Augen offenbar untätiger Behörden errichteter Schwarzbau auf einer Grundfläche von insgesamt 400 m2 im Landschaftsschutzgebiet des Lobauvorlandes könnte in der heutigen Sitzung des Bauausschusses im 22. Bezirk mit den Stimmen von SPÖ und Grünen legalisiert werden, wenn der betreffende Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 7292 E2 gegen die Stimmen der FPÖ und den Willen der Anrainer durchgedrückt werden sollte", warnt FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Der von FPÖ-Bezirksrat Mag. Volker Hammer und der BI "Natur statt Beton" aufgedeckte Skandal wird zur Nagelprobe für SPÖ-Bezirksvorsteher Scheed sowie die Magistratsabteilungen 21,22,37 und die Wiener Umweltanwaltschaft werden.

Aus diesem Grund hat die FPÖ-Bezirksratsfraktion unter der Führung von BvStv. Werner Hammer und KO DI Andreas Dvorak auch eine Sondersitzung beantragt, die am 27. Dezember stattfindet. Dabei muss insbesondere geklärt werden, warum dem Bauausschuss bei der ersten Behandlung des Plandokumentes die 94(!) negativen Stellungsnahmen der Anrainer nicht vorgelegt wurden. "Der Verdacht des Amtsmissbrauches steht hier ebenso im Raum wie im Falle des 'Wegschauens' der Behörden bei der Errichtung des Schwarzbaus trotz baupolizeilicher und naturschutzrechtlicher Anzeigen seitens der Anrainer", so Mahdalik.

Es ist auch zu klären, warum ein "Schaubauernhof" auf drei(!) oberirdischen Geschoßen über 700 m2 Wohn-, Wirtschafts- und Seminarräume(!) verfügen muss. Die SPÖ muss der FPÖ und den Anrainern auch einmal vorhupfen, wie das Siedlungsgebiet mit seinen engen Gassen bis zu 150 täglich (auch am Wochenende und an Feiertagen) zu-und abfahrende Autos sowie dutzende Busse zusätzlich vertragen soll. "Feuerwehr, Rettung und Polizei werden die völlig überparkten Gassen und Wege nicht mehr passieren können", erklärt Mahdalik.

Die FPÖ steht jedenfalls zu 100% hinter der BI "Natur statt Beton" und will das Erholungsparadies des Lobauvorlandes in seiner jetzigen Form erhalten, Riesenbauten mit intensivem Verkehrsaufkommen haben in diesem Landschaftsschutzgebiet absolut nichts verloren. "Die FPÖ behält sich natürlich alle rechtlichen Schritte vor und bereitet derzeit eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft vor", macht Mahdalik aufmerksam und warnt die SPÖ in diesem Zusammenhang vor unüberlegten Schritten. (Schluss)hu/gh

