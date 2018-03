EANS-Adhoc: Teak Holz International AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes und der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal

23.12.2013

Wien, am 23.12.2013. Die an der Wiener Börse notierte Teak Holz International AG, mit Sitz in Wien, FN 271414 p, ISIN: AT0TEAKHOLZ8, gibt bekannt:

Der Vorstand der Teak Holz International AG gibt bekannt, dass die für 30. Jänner 2014 geplante Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes zum 30.09.2013 (Geschäftsjahr 2012/2013) verschoben und erst Ende März 2014 erfolgen wird. Auch die für 10. Februar 2014 geplante Veröffentlichung der Zwischenmitteilung für das erste Quartal (Zeitraum 1.10.2013 bis 31.12.2013 des Geschäftsjahres 2013/ 2014) wird verschoben und erfolgt ebenfalls Ende März 2014.

Die Verschiebung steht im Zusammenhang mit der Erstellung der Forstinventur in Costa Rica, die sich witterungsbedingt verzögert. Die noch ausständigen Daten sind Voraussetzung für die Erstellung der Bilanz. Das Unternehmen bemüht sich die Bilanzierungsaufgaben rasch abzuschließen und wird die genauen Veröffentlichungstage der Berichte vorab bekanntzugeben.

Emittent: Teak Holz International AG
ISIN: AT0TEAKHOLZ8
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG

Mag. Paul Rettenbacher, MAS

Tel.: +43 (0)664 96 46 511

rettenbacher @ teak-ag.com