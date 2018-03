Frauenberger: "Hilfe bei Gewalt rund um die Uhr"

24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien bietet Soforthilfe für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren

Wien (OTS) - An der Tür des Frauennotrufs weist das Schild "24-Stunden" darauf hin, dass auch an den Feiertagen Beraterinnen für Frauen rund um die Uhr erreichbar sind. Manche Frauen erleben leider auch während der Feiertage Gewalt und sind körperlichen oder sexuellen Übergriffen, psychischem Terror oder Stalking ausgesetzt -meist zu Hause und durch den eigenen Partner. Frauenstadträtin Sandra Frauenberger appelliert an betroffene Frauen, sich Hilfe zu holen:

"Die Stadt Wien bietet ein dichtes Gewaltschutznetz für von Gewalt betroffene Frauen. Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter der Telefonnummer 01/71 71 9 auch an den Feiertagen rund um die Uhr für Mädchen und Frauen da und bietet Beratung und Soforthilfe."

"An Feiertagen können kleine Spannungen und Konflikte in Gewalt ausarten, wenn Erwartungen enttäuscht werden und die Familienmitglieder ungewöhnlich viel Zeit miteinander verbringen. Wichtig ist es, sich Hilfe zu holen und dafür sind wir rund um die Uhr erreichbar", erklärt die Leiterin des 24-Stunden Frauennotrufs, Barbara Michalek.

Das Beratungsangebot des 24-Stunden Frauennotrufes umfasst telefonische und persönliche Beratung, Begleitung ins Krankenhaus, zur Polizei und zu Gericht. Alle Angebote sind kostenlos und können auch anonym in Anspruch genommen werden. E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf @ wien.at. Bei akuter Gewalt raten die Expertinnen unbedingt die Polizei (Polizeinotruf 133) zu rufen. (Schluss) grs

Pressebild: https://www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=27727

