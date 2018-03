ORF III an den Feiertagen: Weihnachten ganz klassisch - ein besinnliches Programm rund um die Feiertage

24. bis 27. Dezember im Kultur- und Informationsspartensender des ORF

Wien (OTS) - Weihnachten ganz klassisch - so versteht ORF III die Feiertage rund um die Geburt Jesu und präsentiert rund um den 24. Dezember 2013 ein Programm, mit dem die Zuseher/innen zur Ruhe kommen und besinnlich feiern können. Den Heiligen Abend läutet ORF mit der Übertragung von "Mei liabste Weihnachtsweis" (14.30 Uhr) live-zeitversetzt aus Tirol ein. Im Hauptabend gibt es eine neue Folge von André Hellers unkonventioneller Gesprächsreihe "Menschenkinder", diesmal mit Naturheilerin Erika Pichler. Anschließend erzählt ORF III um 21.10 Uhr "Die Geschichte des Weihnachtsbaums", bevor die Highlights aus "Christmas in Vienna" ab 22.00 Uhr den Weihnachtsabend ausklingen besinnlich lassen.

Am Mittwoch, dem 25. Dezember, überträgt ORF III um 16.45 Uhr live aus Amsterdam das große Weihnachtskonzert des Royal Concertgebouw Orchestra. Mit André Heller spricht um 20.15 Uhr die Starköchin Johanna Maier in "Menschenkinder" über Erfolg und Leistungsdruck. Um 20.55 Uhr folgt die Doku "Wie die Bibel heilig wurde - Joseph Hader im Heiligen Land"; und ins Heilige Land führt im Anschluss auch das Kultmusical "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber.

Am Donnerstag, dem 26. Dezember, unternimmt Naturforscher Erich Pröll um 20.15 Uhr eine "Wilde Reise" in die Dachstein-Höhlen, bevor es mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek eine "Schöne Bescherung" (21.05 Uhr) gibt und Otto Schenk um 22.45 Uhr auf höchst unterhaltsame Weise Weihnachtsgeschichten liest.

Ganz im Zeichen großer Literatur steht "Der österreichische Film" am Freitag, dem 27. Dezember, mit Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" (20.15 Uhr) mit Christiane Hörbiger und Stefan Zweigs "Schachnovelle" mit Curd Jürgens und Mario Adorf.

Über alle vier Tage hinweg spannt die "Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee, präsentiert von Barbara Rett, einen klassisch-musikalischen Bogen: mit Donizettis "Don Pasquale" (24. Dezember), Puccinis Kultoper "La Bohème" (25. Dezember), Rossinis "Le comte Ory" (26. Dezember) und Halévys "Clari" (27. Dezember), jeweils um 10.00 Uhr vormittags.

Die einzelnen Tage im Überblick

"Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee mit Barbara Rett

In der Weihnachtswoche präsentiert Barbara Rett täglich um 10.00 Uhr vormittags große Oper vom Feinsten: In Gaetano Donizettis "Don Pasquale" ist am 24. Dezember Anna Netrebko zu bewundern, im Jahr 2010 inszeniert von Otto Schenk an der New Yorker Metropolitan Opera. Den Weihnachtstag leitet "Erlebnis Bühne" mit Puccinis Oper "La Bohème" - eine der schönsten Liebesgeschichten der Welt und zudem eine Oper, die zu Weihnachten spielt, mit Angela Gheorghiu und Ramón Vargas in den Hauptrollen, 2008 nach Franco Zeffirelli an der New Yorker Met inszeniert. Am 26. Dezember geht in Gioachino Rossinis "Le comte Ory" ein liebestoller Graf seinen Lüsten nach - eine Opernrarität des 19. Jahrhunderts, erfolgreich wiederbelebt von der italienischen Mezzosopranistin Cecilia Bartoli, die auch tags darauf, am 27. Dezember, in Jacques Fromental Halévys komischer Oper "Clari" aus dem Zürcher Opernhaus zu sehen ist.

Dienstag, 24. Dezember: "Mei liabste Weihnachtsweis" aus Tirol und ein Best of "Christmas in Vienna"

Weihnachtsbrauchtum und Volkskultur sind in Österreich nicht aus den Feiertagen wegzudenken, deshalb überträgt ORF III am Dienstag, dem 24. Dezember, um 14.30 Uhr live-zeitversetzt "Mei liabste Weihnachtsweis" aus Tirol: Franz Posch präsentiert die schönsten Weisen und Stücke zur Weihnachtszeit, es spielen die Haller Stadtpfeifer, der Bloakner 4gsang, Tiroler Wechselsaitige, das Vokalensemble Cantilena Tyrolensia sowie Jung und Frisch.

Um 20.15 Uhr bittet der österreichische Allroundkünstler André Heller in seiner Gesprächsreihe "Menschenkinder" die Naturheilerin Erika Pichler um Einblicke in ihr Leben und Wirken. Erika Pichler ist Hebamme und Lehrerin für Pflegeberufe und Entbindungspflege und hat sich der Heilkunde von Hildegard von Bingen verschrieben.

"Und es glänzen die Kinderaugen: Die Geschichte des Weihnachtsbaums" erzählt ORF III um 21.10 Uhr und rückt den heimlichen Star des Weihnachtsfests in den Mittelpunkt: Wie fing alles an und wie trat der ehemals heidnische Brauch seinen Siegeszug um die Welt an?

Um 22.00 Uhr wird es mit "Christmas in Vienna - Die schönsten Momente" herrlich klassisch mit herausragenden Solisten, die in den vergangenen Jahren die traditionelle Weihnachtsgala im Wiener Konzerthaus beehrt haben: Elina Garanca, Elisabeth Kulman, Genia Kühmeier, Angela Denoke, Sophie Koch, Julia Novikova, Tamar Iveri, Bernarda Fink, Eteri Lamoris, Julia Novikova und Liliana Nikiteanu, ebenso wie ihre männlichen Kollegen Piotr Beczala, Bo Skovhus, José Cura, Paul A. Edelmann, Boaz Daniel, Dmitry Korchak, Herbert Lippert, Alois Mühlbacher und Juan Diego Flórez.

Mittwoch, 25.Dezember: Weihnachtskonzert mit dem Royal Concertbouw Orchestra live aus Amsterdam, André Heller im Gespräch mit Starköchin Johanna Maier

Das Royal Concertgebouw Orchestra feiert am Mittwoch, dem 25. Dezember, in Amsterdam sein 125-jähriges Bestehen mit einem Weihnachtskonzert unter der musikalischen Leitung von Andris Nelsons, und ORF III überträgt das Konzerthighlight live um 16.45 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Richard Wagner und Richard Strauss, u. a. mit Strauss' berühmtem "Also sprach Zarathustra".

Der Weihnachtstag ist klassischerweise auch der Tag des opulenten Familienessens - Starköchin Johanna Maier ist um 20.15 Uhr zu Gast bei André Hellers "Menschenkindern". Die bisher einzige Frau, die vom Restaurantführer "Gault Millau" mit vier Hauben und vom "Guide Michelin" mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde, gibt tiefe Einblicke in Leben, und André Hellers unkonventioneller Interviewstil gibt Raum für ehrliche, berührende Momente.

Um 20.55 Uhr begleitet ORF III in "Wie die Bibel heilig wurde -Joseph Hader im Heiligen Land" Starkabarettist Josef Hader an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Bibel. Sein kabarettistisches Talent prägt den Film ebenso wie seine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Stoff.

In der "kult.film"-Leiste folgt um 21.50 Uhr "Jesus Christ Superstar", Andrew Lloyd Webbers fulminantes Musical über das Leben von Jesus Christus in der Inszenierung von Norman Jewison aus dem Jahr 1972.

Donnerstag, 26. Dezember: "Wilde Reise" in die Dachsteinhöhlen, eine "Schöne Bescherung" mit Niavarani und Vitásek und Weihnachtsgeschichten von Otto Schenk

Tief hinab steigt Naturfilmer Erich Pröll am Donnerstag, dem 26. Dezember, um 20.15 Uhr in seiner "Wilden Reise". Ausgehend von der Erstbegehung der Dachsteinhöhlen vor 100 Jahren nimmt Erich Pröll in "Höhlen - Eingang in die Unterwelt" mit auf ein Abenteuer mit Tiefe rund um Höhlenforschung und Höhlentauchen.

Mit "Schöne Bescherung" aus dem Jahr 2007 folgt um 21.05 Uhr Paradebeispiel für aberwitzigen schwarzen Humor. In der Inszenierung von Werner Sobotka sind mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek zwei österreichische Publikumslieblinge als leicht beschränkte Polizisten zu sehen, die ausgerechnet am Weihnachtsabend ein älteres Ehepaar darüber informieren, dass ihre Tochter wahrscheinlich verunfallt sei. An der Seite von Michael Niavarani und Andreas Vitásek spielen Eva Maria Marold, Dolores Schmidinger und Kurt Sobotka.

Den schmalen Grat zwischen Besinnlichkeit und Humor beschreitet im Anschluss der Komödiant, Schauspieler und Regisseur Otto Schenk, wenn er um 22.45 Uhr Weihnachtsgeschichten liest - er rezitiert Literaturperlen, die sich auf emotionale, aber auch auf humorvolle Weise mit dem Weihnachtsfest auseinandersetzen.

Freitag, 27. Dezember: Große Literaturverfilmungen mit "Der Besuch der alten Dame" und "Schachnovelle"

Der "österreichische Film" steht am Freitag, dem 27. Dezember, ganz im Zeichen großer Literatur. Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" mit Christiane Hörbiger, Michael Mendl und Otto Tausig macht den Anfang um 20.15 Uhr, 2008 verfilmt von Nikolaus Leytner; gefolgt von Stefan Zweigs "Schachnovelle" in einer Verfilmung von Gerd Oswald aus dem Jahr 1960 um 21.45 Uhr, mit Curd Jürgens als der von der Gestapo lange gefangengehaltene Werner von Basil und Mario Adorf als sein Kontrahent am Schachbrett, das russische Wunderkind Mirko Centowic.

