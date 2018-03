Erdgas bewährt sich immer - auch in Ausnahmefällen

Wien (OTS) - Das auslaufende Jahr mit dem langen Winter und dem Jahrhunderthochwasser zeigt: Erdgas versorgt 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden sicher und ist auch in Extremfällen ein bewährter Energiepartner: Als Wasserkraftwerke beim Hochwasser ausfielen, lieferten Erdgas-KWK-Anlagen zuverlässig Strom.

Im langen Winter 2012/13 waren die österreichischen Erdgasversorger mit 5,4 Milliarden Kubikmetern eingelagertem Erdgas für die Kältewelle bestens gerüstet. Trotz des unüblich langen Winters war für die rund 1,3 Millionen Erdgaskundinnen und -kunden ein wohlig warmes Zuhause gewährleistet. Mag. Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen unterstreicht das: "Die verantwortungsvolle Versorgungspolitik der meisten Gasversorger machte sich damit im letzten Winter zum wiederholtem Mal für die Kunden bezahlt. Gut gefüllte österreichische Gasspeicher sind gerade in Österreich immer das Rückgrat einer gesicherten Versorgung."

Warmes Zuhause trotz langem Winter

In Österreich gehört die Versorgung mit Erdgas aufgrund der großen Erdgasspeicher zu den zuverlässigsten und sichersten in ganz Europa. 2014 werden die vorausdenkenden Speicherbetreiber ihre Kapazitäten noch einmal erweitern, um die gute Versorgungssicherheit noch weiter zu verbessern. "Der neue Speicher der Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft (RAG) 7Fields bringt zusätzliche Kapazitäten", sagt Mock.

Hochwasser: Erdgas sichert Energieversorgung

Bei dem Hochwasser im vergangenen Juni und Juli, bei dem aufschwimmende Heizöltanks, gesprengte Pellets-Lager und abgeschaltete Wasserkraftwerke für kritische Situationen sorgten, bewährte sich Erdgas ebenfalls: während etliche Flusskraftwerke aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden mussten, haben einige Energieversorgungsunternehmen Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung ans Netz genommen. Dipl.-Ing. Marc Hall, Obmann des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen und Vorstand der Wiener Stadtwerke: "Durch das Vorhandensein dieser Kapazitäten konnte die schwierige Versorgungslage entschärft werden."

In einigen vom Hochwasser besonders in Mitleidenschaft gezogenen Gemeinden, wie etwa in Kössen in Tirol, wird der Bevölkerung mit Erdgas nun eine neue Energie-Alternative geboten. Der regionale Gas-Versorger TIGAS sorgte in Rekordzeit für den Anschluss der Gemeinde an das Erdgasnetz. "Binnen zweier Monate wurden in Kössen fünf Kilometer Erdgasleitungen verlegt. Seit Beginn der Heizperiode werden die neu angeschlossenen Haushalte und Gewerbebetriebe mit Erdgas versorgt", sagt Dr. Philipp Hiltpolt, Geschäftsführer von TIGAS.

Erdgas - fast ohne Feinstaub

Dass Erdgas eine wesentlich bessere Feinstaubbilanz aufweist als andere Brennstoffe wie etwa Holz, Holzabfälle oder Öl macht Gas immer mehr zum umweltfreundlichen Partner der Energiewende. Erdgas ist die saubere Heizungsalternative. Erst im Dezember hat die Weltgesundheitsorganisation Luftverschmutzung als Krebsverursacher eingestuft. Der Studie zufolge sind Feinstaubpartikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, besonders gesundheitsschädlich: Sie können Krebs, Asthma und Allergien verursachen. Die Weltgesundheitsorganisation drängt daher auf die Herabsetzung von Grenzwerten, um die Bevölkerung vor Gesundheitsschäden zu schützen. Mock: "Heizen mit Erdgas hilft also dabei, eine bessere Luftqualität zu erreichen."

Mehr Erdgasautos - weniger Feinstaub

Neben Holz- und Pelletheizungen ist auch der Autoverkehr ein großer Verursacher von Feinstaub. Umweltfreundlichere Fahrzeuge werden entweder mit Strom oder Gas betrieben. Im ablaufenden Jahr stieg die Zulassungsstatistik bei Erdgasfahrzeugen leicht. "Die Zulassungszahlen bewegen sich zwar mit einigen hundert Fahrzeugen noch auf einem niedrigen Niveau, aber der Trend zeigt nach oben", sagt Mock abschließend, zumal immer mehr namhafte Automobilhersteller neue Modelle mit Erdgasantrieb auf den Markt bringen.

Über Gas:

Gas nimmt in der umweltbewussten Energieversorgung eine Schlüsselrolle ein: Die Energie der Zukunft lässt sich effizient und komfortabel fürs Heizen, die Warmwasserbereitung, Kälte- und Stromerzeugung und als Kraftstoff für Automobile einsetzen. Gas ist auch eine erneuerbare Energiequelle, die ohne Feinstaub und Partikel verbrennt und damit ein emissionsarmer Energieträger. Gas eignet sich hervorragend als Ersatz für Energieträger wie Holz, Holzabfälle, Erdöl oder Kohle, die höhere Umweltbelastungen verursachen.

