Ö1-"Saldo" am 27.12.: "Willkommen, baltischer Tiger! - Lettland vor der Euro-Einführung"

Wien (OTS) - Für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" hat Manuel Marold Lettland besucht und mit Euro-Befürwortern und Gegnern gesprochen -zu hören am Freitag, den 27. Dezember um 9.44 Uhr in Österreich 1.

Am ersten Jänner führt Lettland den Euro ein, der baltische Staat mit zwei Millionen Einwohnern wird damit das achtzehnte Mitglied der Eurozone. Vor fünf Jahren hat die globale Wirtschafts- und Finanzkrise das Land hart getroffen - nach umfassenden Reformen und Sparmaßnahmen gehört Lettland heute zu den EU-Staaten mit der am stärksten wachsenden Wirtschaft und erfüllt alle Euro-Beitrittskriterien. Von offizieller Seite wird die Euro-Einführung sehr positiv gesehen: Die Gemeinschaftswährung werde dazu führen, dass Lettland auf den Finanzmärkten zu besseren Konditionen Geld aufnehmen kann, und den lettischen Unternehmen werde der Euro neue Exportchancen ermöglichen, so argumentieren die Politiker. Die lettische Bevölkerung hingegen spricht sich immer noch mehrheitlich gegen den Euro aus. Denn für die Letten hat der Lats, die scheidende lettische Währung, einen hohen emotionalen Wert: Der Lats wird als Symbol des wirtschaftlichen Aufstiegs sowie der Unabhängigkeit von Russland gesehen. Und diese Unabhängigkeit, ein politisches Erfolgsmodell, wird nun aus Sicht der Bevölkerung mit dem Beitritt zur Eurozone aufgegeben.

