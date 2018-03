WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Alle sind für den freien Handel - von Herbert Geyer

Im rauen Wind des Wettbewerbs könnte man sich ja verkühlen

Wien (OTS) - Freier Handel nützt allen Beteiligten. Er vergrößert die Absatzmärkte, ermöglicht steigende Produktionsgrößen und senkt dadurch die Preise. Steigender Wohlstand ist die Folge. Zumindest in der Theorie sind sich da so ziemlich alle einig.

In der Praxis ist die Sache etwas komplizierter. Denn zumeist bedeutet die Forderung nach freiem Handel zunächst einmal, dass vor allem die jeweils andere Seite ihre Märkte öffnen soll. Denn das Öffnen der eigenen Märkte könnte ja auch dazu führen, dass eigene Unternehmen einem raueren Wind des Wettbewerbs ausgesetzt werden und sich dort verkühlen. Viele Initiativen für den freien Handel haben daher den Charakter von "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass".

Bei der im September mit großem Pomp eröffneten Freihandelszone von Shanghai, für die sich mangels Freiheiten kaum ausländische Unternehmen interessieren, scheint es sich um einen solchen Fall zu handeln.

Das geht noch einfacher bei Initiativen, bei denen ein großer Partner seinen kleineren mehr oder weniger die Bedingungen diktieren kann -wie die EU in ihrem Freihandelsabkommen mit den östlichen Nachbarn, Russland bei seiner Zollfreizone mit ehemaligen Bruderstaaten oder die USA mit der Nafta, ihrer Freihandelszone mit Kanada und Mexiko.

Weit schwieriger ist es mit multilateralen Vereinbarungen oder Verträgen, die auf Augenhöhe geschlossen werden. Auch das Anfang Dezember auf Bali abgeschlossene und als Sensation gefeierte Abkommen der Welthandelsorganisation WTO verdankt seine Bedeutung nicht so sehr dem Umfang der dort beschlossenen Liberalisierung (da geht es bloß um eine Beschränkung der Agrar-Subventionen und einen Abbau der Zoll-Bürokratie - der mit "fast eine Billion US-$" bezifferte Effekt lässt sich auf Österreich mit 700 Millionen Euro oder 0,2 Prozent des BIP herunterrechnen). Was das WTO-Abkommen so bedeutsam macht, ist, dass es das erste seit Gründung dieser Organisation 1995 ist.

Ähnlich schwierig gestaltet sich das geplante Abkommen zwischen EU und den USA, über das seit Februar verhandelt wird und dessen bisher größter Durchbruch die Importerlaubnis für amerikanische Zucht-Eber ist. Über gemeinsame Sicherheitsbestimmungen für Autos wird ebenso weitergestritten wie über Gentechnik, Chlor-Hühner oder die Standardisierung von Steckdosen.

Theorie ist eben das eine, Praxis das andere.

