Sozialdemokratische Fraktion in der AUVA spricht sich vehement gegen Beitragssenkung aus

Die von der Wirtschaft geforderte Senkung des Unfallversicherungsbeitrags ist für die AUVA nicht verkraftbar

Wien (OTS/FSG-GBH) - Dass die Wirtschaft eine Senkung des Beitragssatzes zur Unfallversicherung verlangt, ist umso unverständlicher, als dass seit 2002 eine ganze Reihe von Maßnahmen gesetzt wurde, um die Wirtschaft aus Mitteln der AUVA zu unterstützen. So müssen Betriebe für Lehrlinge und ArbeitnehmerInnen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, keinen UV-Beitrag zahlen, die Haftpflichtversicherung der Unternehmen für diese Beschäftigten besteht selbstverständlich weiterhin. Diese Maßnahme bringt der AUVA einen jährlichen Beitragsausfall von über 30 Millionen Euro.

Weiters bekommen Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten bei Arbeitsverhinderungen ihrer MitarbeiterInnen durch Krankheit oder Unfall 50 Prozent des fortgezahlten Entgelts auf Antrag von der AUVA rückerstattet. Diese Förderung der Betriebe kostet die AUVA fast 80 Millionen Euro jährlich.

Zuletzt wurde das sogenannte "Krankengeld für die Selbständigen" eingeführt. Den Aufwand dafür hat die AUVA der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft bis maximal 19 Millionen Euro pro Jahr zu ersetzen. 2013 werden rund 10 Millionen Euro ausbezahlt.

Die Wirtschaft wird daher ohnehin bereits in einer Größenordnung von 120 Millionen Euro jährlich durch die AUVA entlastet. Umgerechnet bedeutet das, dass der "echte" Beitragssatz der AUVA ohnehin nicht bei 1,4 Prozent der Beitragsgrundlage sondern bei 1,27 Prozent liegt.

Die im Koalitionspapier vereinbarte Absenkung um ein Zehntelprozent ist eine weitere Belastung des AUVA-Budgets mit 90 Millionen Euro. Die AUVA würde damit ein jährliches Defizit von über 80 Millionen Euro haben und in rund vier Jahren auf Fremdmittel zurückgreifen müssen - im Klartext: Schulden machen. Eine Beitragssenkung um einen Zehntelprozentpunkt erspart einem Betrieb für eine/n Arbeitnehmer/in mit einem Bezug von 2.000 Euro brutto zwei Euro im Monat. Im Vergleich: 90 Millionen entsprechen dem Nettoabgang der AUVA für drei große Unfallkrankenhäuser und übersteigen den Nettoabgang aller vier Rehabzentren.

Auch der gesamte Präventionsaufwand der AUVA liegt mit den für 2014 veranschlagten knapp 79 Millionen weit unter dem Einnahmenentfall, der durch die Beitragssenkung verursacht würde.

Im Mai 2012 hat sich auch die Arbeitgeberseite in der AUVA -bestätigt mit der Unterschrift der Obfrau - dafür ausgesprochen, dass die AUVA ab 2013 jährlich bis zu 25 Millionen Euro zusätzlich zum derzeitigen Präventionsbudget für Prävention aufwenden wird.

Die sozialdemokratische Fraktion in der AUVA steht weiter zu dieser Zielsetzung, die im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber ebenso der Wirtschaft liegt - und wir bekennen uns zur unverzichtbaren Rolle der AUVA für das österreichische Gesundheits-und Sozialsystem.

In diesem Sinne sind wir auch gegen das einseitige Infragestellen der Ausgleichszahlung der AUVA an die Krankenversicherungsträger im Wege des § 319a ASVG. Bei allem Bekenntnis zur Kostenwahrheit können Veränderungen in diesem Bereich nur im Konsens und unter Beachtung des Prinzips der Solidarität in der Familie der Sozialversicherung erfolgen.

