"Aufgetischt im Bregenzerwald" am Stephanitag in ORF 2

Wien (OTS) - Aufgeschlossenheit und Interesse an Neuem und Anderem -das ist Voraussetzung, um den Bregenzerwald und seine Menschen verstehen zu können. Am Stephanitag, dem 26. Dezember 2013, steht um 18.00 Uhr in ORF 2 diese einzigartige Region ganz im Westen Österreichs im Mittelpunkt einer neuen Ausgabe von "Aufgetischt".

Für Tradition und Innovation steht Susanne Kaufmann, die - angeregt von Tinkturen ihrer Großmutter - traditionelles Kräuterwissen für ihre eigene Kosmetiklinie adaptiert. Einzigartig ist im Bregenzerwald auch die moderne Architektur, die einen neuen Weg fernab von Alpenidylle und Bergromantik eingeschlagen hat und von jungen und talentierten Architekten wie etwa Bernardo Bader weiterentwickelt wird. Bemerkenswert dabei ist die enge Zusammenarbeit mit und zwischen regionalen Handwerkern, das einander Ergänzen bestimmt die Qualität des Endprodukts. Dies zeigt am besten der Werkraum Bregenzerwald, ein Zusammenschluss von Handwerksbetrieben, die ihre besten Stücke ausstellen. Arbeiten von Elektrikern, Tischlern, Lampendesignern oder Kaminbauern sind hier zu bewundern.

Eine Kochschule befindet sich in Egg, im Gasthof "Engel", einem 300 Jahre alten Pferdegasthaus. Unter den Anweisungen von Karin Kaufmann werden hier gute Lebensmittel auf einfachem Weg zu bestem Essen verarbeitet. Wer nur genießen will, hat in einem der Toprestaurants des Bregenzerwaldes Gelegenheit dazu - etwa in Schwarzenberg, im "Adler", wo Patron Engelbert Kaufmann mit viel Raffinesse einzigartige Gaumenfreuden kreiert.

