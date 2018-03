ORF SPORT + mit Eishockey-Inter-National-League und dem Jahresrückblick von "Ohne Grenzen"

Vom 24. bis 27. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 24. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Damen-Abfahrt bei der WM Schladming 2013 um 20.15 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 23.00 Uhr.

Am Mittwoch, dem 25. Dezember, zeigt ORF SPORT + um 20.15 Uhr die Highlights von der Damen-Superkombination bei der WM Schladming 2013 und um 23.00 Uhr das "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness.

Die Live-Übertragung vom Eishockey-Inter-National-League-Match EK Zell am See - EHC Bregenzerwald um 20.15 Uhr, ein "Sport-Bild" mit Volleyball, Ski nordisch, Eishockey, Basketball, Hockey, Behindertensport und Handball um 22.20 Uhr und das "2014 FIFA World Cup Magazine" um 22.50 Uhr sind die Programmhighlights am Donnerstag, dem 26. Dezember.

Der Jahresrückblick von "Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" um 20.15 Uhr und die Highlights vom Herren-Super-G bei der WM Schladming 2013 um 21.00 Uhr stehen am Freitag, dem 27. Dezember, auf dem Programm von ORF SPORT +.

Mit einem Sensationssieg der Französin Marion Rolland endete die spektakuläre WM-Abfahrt in Schladming. Die 30-Jährige, die bisher noch kein Weltcuprennen gewonnen hatte, distanzierte in einem wahrlich "verrückten" Rennen vor 16.500 Zuschauern die lange Zeit führende Italienerin Nadia Fanchini und Maria Höfl-Riesch aus Deutschland, die mit Bronze ihre zweite Medaille eroberte. Österreichs Damen wurden den großen Erwartungen nicht gerecht, als bestplatzierte ÖSV-Läuferin landete Andrea Fischbacher am achten Rang. Titelverteidigerin Lizz Görgl wurde Zehnte, unmittelbar vor Anna Fenninger.

Niki Hosp landete in der Superkombination nach einem wahren Hundertstelkrimi auf Platz drei und holte damit die Bronzemedaille -die erste Medaille für Österreich bei der WM. Gold ging an Maria Höfl-Riesch aus Deutschland vor der Slowenin Tina Maze, die nach Super-G-Gold ihre zweite Medaille gewann. Von den nach der Abfahrt so gut platzierten Mitfavoritinnen schieden Titelverteidigerin Anna Fenninger sowie Lara Gut im Slalom aus. Es war ein großartiges Rennen des ÖSV-Damenteams, denn Michaela Kirchgasser, Kathrin Zettel und Lizz Görg belegten in dieser Reihenfolge hinter Hosp die Plätze vier bis sechs.

In der Inter-National-League treffen am 26. Dezember der Eishockeyklub Zell am See und EHC Bregenzerwald aufeinander. Im Oktober setzten sich die Salzburger auswärts bei den Bregenzerwäldern klar mit 4:1 durch. Kommentator ist Harald Manzl.

Die beiden Moderatoren von "Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin", Claudia Lösch und Andreas Onea, präsentieren in diesem Jahresrückblick am 27. Dezember die Highlights des Magazins seit dem Start im Oktober 2012.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Das sehr spannende Rennen um Super-G-Gold gewann Ted Ligety. Der US-Amerikaner verwies in 1:23,96 Minuten den französischen Überraschungsmann Gauthier de Tessieres auf Platz zwei. Bronze sicherte sich der Norweger Aksel Lund Svindal. Die Österreicher mussten sich mit den undankbaren Plätzen vier (Hannes Reichelt) und fünf (Matthias Mayer) begnügen. Lediglich 33 Hundertstelsekunden fehlten Reichelt auf Bronze.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 23. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at