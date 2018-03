Gudenus/Guggenbichler: Am 24.12 und am 31.12 muss die Parkraumbewirtschaftung ausgesetzt werden!

Verwandtschaftsbesuche dürfen durch die Parkraumbewirtschaftung nicht zum Spießrutenlauf werden!

Wien, 23-12-2013 (OTS/FPD) - Am 24.12 und am 31.12. muß die Parkraumbewirtschaftung ausgesetzt werden. Diese beiden Werktage, die jedoch von vielen Menschen für Verwandtschaftsbesuche genutzt werden, dürfen nicht zum Spießrutenlauf werden. Weder der 24.12 noch der 31.12 dürfen der Stadt Wien zur Abzocke dienen, so heute der Klubobmann der Wiener FPÖ, Mag. Johann Gudenus und LAbg. Udo Guggenbichler in einer Stellungnahme.

Die Parkraumbewirtschaftung führe schon unterm Jahr zu vielen Härteentscheidungen bei der Abstrafung vermeintlicher Parksünder und nicht zuletzt die Ausweitung der Pickerlzone führe schon jetzt dazu, daß Menschen, die auf ihr KFZ zur Mobilitätssicherung angewiesen sind, oftmals Verwandtschaftsbesuche nicht mehr oder nur mehr sehr eingeschränkt durchführen können. Die Verantwortlichen der Stadt Wien wären gut beraten zumindest an diesen beiden Tagen im Jahr, am 24.12 und am 31.12, die Parkraumbewirtschaftung in Wien auszusetzen, so die beiden Politiker unisono. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle