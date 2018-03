"Die Helene Fischer Show" - das Hitfeuerwerk am ersten Weihnachtsfeiertag in ORF 2

Wien (OTS) - Dass sie nicht nur eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen, sondern auch eine talentierte Schauspielerin und Moderatorin ist, das stellt Helene Fischer am ersten Weihnachtsfeiertag unter Beweis. Bei der "Helene Fischer Show" schlüpft sie am Mittwoch, dem 25. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 in die verschiedensten Rollen und gibt selbstverständlich auch ihre größten Hits zum Besten. Helene Fischer: "Für die Zuschauer haben wir uns ein tolles Programm ausgedacht, große Stars werden dabei sein, atemberaubende Artistik, aktuelle Musicalshows und viele musikalische Überraschungen, die man so noch nie gesehen und gehört hat."

Mehr als 20 Top-Musik-Acts sind in Berlin mit dabei und insgesamt stehen rund 200 Interpreten, Musiker/innen und Tänzer/innen gemeinsam mit Multitalent Helene Fischer auf der Bühne. Sie singt ein Duett mit Shootingstar Samu Haber von Sunrise Avenue und taucht mit Kultkomiker Otto Waalkes in die Welt von "Ice Age" ein. Helene Fischer performt gemeinsam mit den Stars Peter Kraus und Howard Carpendale, trifft auf Max Raabe und sein Palastorchester und begrüßt Beatrice Egli, die ihre Karriere der Musik von Helene Fischer verdankt. Außerdem sind bei der "Helene Fischer Show" auch Superstar Leona Lewis sowie das Ensemble des Welterfolgsmusicals "Gefährten" zu Gast. Die drei Spitzenköche Alfons Schuhbeck, Kolja Kleeberg und Nelson Müller machen das erste Mal gemeinsam Musik und werben um die Gunst der schönen Helene.

