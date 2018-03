Weihnachtsfrühstück im Samariterbund-Sozialmarkt

Bereits zum 5. Mal lädt der Samariterbund die Kunden seiner Sozialmärkte zum gemeinsamen Weihnachtsfest mit Christkind und Weihnachtsmann

Wien (OTS) - Weihnachten im Sozialmarkt: Nicht nur für die Kleinen eine Riesenfreude, sondern auch für die Großen eine Gelegenheit zur Kommunikation und zum geselligen Beisammensein. Am 24. Dezember wird im Sozialmarkt der Gruppe Floridsdorf-Donaustadt in der Frömmlgasse 31 im 21. Bezirk das traditionelle Weihnachtsfrühstück mit Eierspeis, belegten Brötchen, selbstgebackenen Keksen, Kuchen und Kaffee gefeiert. Kunden und Mitarbeiter werden gemeinsam Weihnachtslieder singen, anschließend können sich rund 200 Kinder über Geschenke von Weihnachtsmann und Christkind freuen. Auch Wohnbaustadtrat Michael Ludwig hilft mit und unterstützt das Christkind und den Weihnachtsmann bei der Packerlvergabe.

"Gerade zu Weihnachten empfinden Menschen, die von Armut betroffen sind, ihre Situation als besonders bedrückend. Denn wenig Geld zur Verfügung zu haben, bedeutet auch, keine Geschenke kaufen zu können. Jeder Cent zählt und so ist es vielen auch nicht möglich, an geselligen Zusammentreffen und Adventfeiern teilzunehmen. Umso wichtiger ist das Weihnachtsfrühstück des Samariterbundes, das ganz im Zeichen der Solidarität mit Menschen steht, die es nicht leicht haben", betont Michael Ludwig.

"Viele unserer Kunden in den Sozialmärkten sind Pensionisten oder alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern. Viele von ihnen kämpfen zu Weihnachten mit Einsamkeit und freuen sich über Gesellschaft", erklärt Mag. Oliver Löhlein, Landesgeschäftsführer des Samariterbund Wiens. "Die finanzielle Situation erlaubt es einigen unserer Kunden nicht, selbst zu Weihnachten Geschenke für ihre Kinder zu kaufen. Mit der erfolgreichen Aktion 'Spielen Sie Christkind', an der sich so viele Österreicherinnen und Österreicher beteiligten, können wir heuer jedem Kind unserer Sozialmarktkunden ein Geschenk mitgeben", freut sich Löhlein.

Der Samariterbund bedankt sich bei allen Spendern und Sponsoren herzlichst für die Unterstützung.

