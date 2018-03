Irschik: Floridsdorfer VP-Klubobmann kritisiert "Leitbild Donaufeld" - die Rathaus-ÖVP stimmt jedoch für das Leitbild!

Widersprüchliche Politik der Landes- und Bezirkspartei zeichnet ein Sittenbild der völlig zerrütteten Volkspartei!

Wien, 23-12-2013 (OTS/FPD) - Man kann Kollegen HOLAWATSCH von der ÖVP Floridsdorf durchaus Recht geben, wenn er die Kosten für das "Leitbild Donaufeld" kritisiert. Auch seine Kritik, daß man für diese "horrenden Kosten das Leitbild zumindest zukunftsorientiert (hätte) gestalten können und jede Vision für dieses Gebiet (fehle)", seinen durchaus nachvollziehbar. Aber er, HOLOWATSCH, möge doch bitte im Wiener Rathausklub der ÖVP nachfragen, warum seine Kollegen genau diesem Leitbild in der Stadtentwicklungskommission am 18.10.2013 zugestimmt haben, so heute LAbg. Wolfgang Irschik in einer Reaktion.

Aus diesem, aber auch anderen, städtebaulichen Gründen lehnte die FPÖ übrigens auch das "Leitbild Neu Leopoldau" ab, während die Volkspartei auch hier ihr Wohlwollen bekundete und ihre Zustimmung gab. Entweder möchte man die Bevölkerung für dumm verkaufen, oder aber diese widersprüchliche Politik zeichnet einmal mehr ein Sittenbild der völlig zerrütteten Wiener Volkspartei. Die jüngsten Wiener Umfragen zeigen auch, daß sich die ÖVP in Wien im freien Fall befinde, so LAbg. Irschik abschließend. (Schluß)

