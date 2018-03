Marketing: Herausragende Doktorarbeiten gesucht

EMAC und McKinsey schreiben Marketing Dissertation Award 2014 aus - Bewerbungen bis 31. Januar möglich

Düsseldorf (ots) - Doktoranden, die in diesem Jahr eine Dissertation

zu einem Marketingthema geschrieben haben, können sich bis zum 31. Januar 2014 für den EMAC McKinsey Marketing Dissertation Award 2014 bewerben. Der von der European Marketing Academy (EMAC) und der internationalen Unternehmensberatung McKinsey & Company ausgeschriebene Preis ist mit insgesamt 11.000 Euro dotiert. Der Wettbewerb steht unter www.marketing-dissertation- award.eu allen offen, die zu einem Marketingthema an einer Universität in Europa, dem Nahen Osten oder Afrika promovieren und ihre Dissertation noch im Jahr 2013 abschließen.

Die drei Bestplatzierten erhalten Geldpreise im Wert von 7.000, 3.000 bzw. 1.000 Euro. Sie werden zum Finale im Rahmen der inter-nationalen EMAC-Konferenz im Juni 2014 in Valencia eingeladen. Dort präsentieren sie ihre Arbeiten einer Jury aus EMAC-Professoren und Marketingexperten von McKinsey. Auswahlkriterien sind unter anderem der Innovationsgrad, die Praxisrelevanz und die konzeptionelle Stärke der Arbeiten.

Den Award 2013 erhielt Nadia Abou Nabout für ihre Promotion an der Goethe-Universität Frankfurt. Thema ihrer Doktorarbeit war "Prosad", ein in Zusammenarbeit mit der Agentur SoQuero entwickeltes System, das eine vollautomatische Optimierung der Gebote für Such-Schlüsselbegriffe ermöglicht und so die Profitabilität von Online-Werbung steigert.

Die Initiatoren

EMAC

Die European Marketing Academy (EMAC) wurde 1975 gegründet und ist einer der führenden Fachverbände für Wissenschaftler und Spezialisten aus Marketingtheorie und -forschung. Mit ihren mehr als 900 Mitgliedern aus 51 Ländern versteht sich die EMAC als Netzwerk für Marketingfachkräfte und fördert den internationalen Austausch innerhalb und außerhalb Europas.

McKinsey & Company

McKinsey & Company ist die weltweit führende Topmanagement-Beratung. Die Experten der Marketing & Sales Practice von McKinsey beraten Unternehmen aus allen Branchen in Fragen zu Branding, Pricing, Vertrieb, Customer Insights und Kundenmanagement, aber auch zur Optimierung von Marketingbudgets.

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Adriana Clemens, McKinsey &

Company, Telefon: 0211 136-4503, E-Mail: Adriana_Clemens @ mckinsey.com



Mehr Informationen unter www.marketing-dissertation-award.eu