Bundesminister Rupprechter: Neue Wasser App bringt Wasser Wissen aufs Handy

"Wasser Quiz" für alle Smartphones ab sofort verfügbar

Wien (OTS) - Im Web ist das Lernspiel playDanube schon seit

einiger Zeit die spannendste Möglichkeit, das eigene Wissen über den Lebens- und Kulturraum Donau zu testen und zu vertiefen. Nun gibt es dieses beliebte Game auch als mobiles gratis App zum Thema Wasser für Apple und Android. "Am Puls der Zeit zu sein in der Wissensvermittlung ist mir besonders wichtig. Soziale Netzwerke und Smartphones unterstützen uns dabei hervorragend. Mit der neuen Wasser App können die anstehenden Festtage und die kommenden Jahre unterhaltsam dazu genützt werden, sich spielerisch Wasser Wissen anzueignen", so Umweltminister Andrä Rupprechter zu diesem neuen, mobilen Angebot der Wasserplattform des Lebensministeriums www.wasseraktiv.at.

Ab sofort ist die Erweiterung von playDanube als "Wasser Quiz" für Smartphones verfügbar. Das Wasser Quiz ist eine Kombination aus Wissensquiz und Geschicklichkeit. Die Spielerinnen und Spieler sammeln Punkte in drei Levels, indem sie einerseits Fragen zum Lebens- und Kulturraum Donau bzw. zu Wasser allgemein beantworten, andererseits Zusatzpunkte durch das Zerplatzen von Bubbles am Bildschirm sammeln. Es geht hier um Wasser Wissen, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Am Spielende trägt man sich in eine Highscore-Liste ein, womit man sich weltweit mit Mitspielerinnen und - spielern messen kann und dazu verleitet wird, immer wieder zu versuchen der/die Beste zu sein. Die Sprache des Wasser Apps ist Deutsch. Derzeit sind etwa 300 Fragen hinterlegt, die nach dem Zufallsprinzip angezeigt werden. In Zukunft werden die Apps auch verstärkt für die Aktivitäten genutzt, die das Lebensministerium im Rahmen der Plattform "Wasseraktiv" setzt. Und es gibt auch die Möglichkeit, laufend neue Wasserthemen in den Fragenkatalog aufzunehmen, was das Spiel immer spannender und nicht vorhersehbar macht.

Die neue gratis Wasser App unter dem Namen "Wasser Quiz" gibt es im Apple iTunes- Store und auf Google Play.

Mehr zu "Wasseraktiv" unter www.wasseraktiv.at

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6823, 6703