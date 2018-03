FPÖ-Niegl: Tradition und Christliche Gebräuche finden keine Unterstützung

SPÖ und Grüne stimmen gegen Resolutionsantrag der FPÖ-Floridsdorf

Wien, 23.12.2013 (OTS/FPD) - Immer öfter werden christlich-kulturelle Gebräuche, die fest mit unserer Tradition verbunden sind, aus Schulen und Kindergärten verdrängt. Kreuze werden abgehängt, Nikolausfeiern an Kindergärten untersagt und fadenscheinige Verordnungen sollen nun auch noch den Adventkranz aus Schulen entfernen.

Es liegt auch in der Verantwortung der Politik, daß sich unsere Gesellschaft auf dem Boden unserer kulturellen Werte weiterentwickelt und damit auch Traditionen erhalten und an die kommende Generation weitergegeben werden, so heute der designierte Klubobmann der FPÖ-Wien/Floridsdorf, Bez.Rat Michael Niegl.

Vor diesem Hintergrund brachten die Floridsdorfer Freiheitlichen im Zuge der Bezirksvertretungssitzung vom 18.12.2013 eine diesbezügliche Resolution ein wobei sowohl SPÖ als auch die GRÜNEN gegen diese Willensbezeugung des Bezirkes stimmten.

Reflexartig werden von der Linken im Bezirk jegliche Werte wie "Heimat" oder "Brauchtum" abgelehnt, da diese nicht dem linksideologischen Weltbild entsprechen, Im Zuge der Debatte sprach sich der Grüne Bezirksrat JORDAN sogar für die "Veränderung" der Gebräuche aus, da er "sich lieber mit anderen Kulturen auseinander setzen" möchte.

Der designierte SPÖ-Bezirksvorsteher PAPAI wiederum stellte fest daß, "er das alles nicht gefährdet (sehe, da) überall Nikolausfeiern abgehalten und unsere Christlich- Abendländische Leitkultur nicht verdrängt würde".

Einmal mehr haben sowohl SPÖ aber auch die Grünen klar und deutlich gezeigt, daß die Ignoranz zu einer neuen politischen Kategorie im rot-Grün regierten Wien geworden ist. Seit Jahren erleben wir, daß aus "Rücksicht" vor Zuwanderergruppen unsere christlichen Traditionen in Frage gestellt werden. Während die Linke diese Veränderung unserer Gesellschaft nicht nur duldet sondern auch noch aktiv voran zu treiben versucht, werden wir Freiheitlichen auch in Zukunft für die Erhaltung der Traditionen und unserer Identität laut und deutlich eintreten, so Bezirksrat Niegl abschließend. (Schluß)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle