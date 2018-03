"Frühschoppen am Stefanitag von der Areitalm in Zell am See" am 26. Dezember in ORF 2

Zu Gast bei Caroline Koller: Jahrhundertsportlerin Annemarie Moser-Pröll

Wien (OTS) - Dort wo normalerweise die Skifahrer einkehren, mitten im Skigebiet von Zell am See, der Schmittenhöhe, ist Caroline Koller mit dem "Frühschoppen am Stefanitag" am Donnerstag, dem 26. Dezember 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 zu Gast. In der Areitalm erwartet sie mehrere "Olympiasieger", wenn auch in äußert unterschiedlichen Kategorien. Zum einen die österreichische Jahrhundertsportlerin Annemarie Moser-Pröll. Sie fühlt sich auf 1.400 Meter Seehöhe so richtig wohl, hat sie doch hier in den 70er Jahren bereits ein Weltcuprennen gewonnen. Daran erinnert sich auch noch die Grande Dame der Zeller Hotellerie, die Tourismuspionierin Gisela Holleis.

Zum anderen präsentiert das Zeller Original, Fritz Sendlhofer, seinen Weltmeisterbart, der ihn auch zum Olympiasieger gemacht hat. Wie das funktioniert und wie man so einen Bart weltmeisterlich trimmt, darüber staunen auch Tourismusobmann Georg Segl und Bürgermeister Peter Padourek. Musikalisch unterhalten die Deutinger Buam, der Salzburger Viergesang und die Pinzgauer Feiertagsmusi.

Der "Frühschoppen am Stefanitag" ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Salzburg. Regie führt Kurt Liewehr. Die Sendung ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sieben Tage lang nach der Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

