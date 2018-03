"Heiliger Abend mit Carmen Nebel" - am 24. Dezember in ORF 2

Eine Weihnachtsreise rund um die Welt

Wien (OTS) - Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Wie Menschen in anderen Teilen der Welt den Heiligen Abend verbringen, zeigt Carmen Nebel in ihrer Show am 24. Dezember 2013 um 20.15 Uhr in ORF 2. Außerdem sind bei "Heiliger Abend mit Carmen Nebel" zahlreiche Künstler zu Gast, die auch musikalisch für Weihnachtsstimmung und einen besinnlichen Abend sorgen.

Traditionell wird in Österreich und Deutschland am 24. Dezember das Weihnachtsfest mit der Bescherung gefeiert - wie das Fest der Feste in anderen Ländern begangen wird, das zeigt Carmen Nebel, die in ihrer Show in Zuspielungen einen Blick auf Traditionen und Bräuche der Vorweihnachtszeit rund um den Globus wirft. Bei der Erfolgsmoderatorin darf aber auch hochkarätige Musik nicht fehlen. Mit ihren schönsten Weihnachtsliedern sind Hansi Hinterseer, Johnny Logan, Eva Lind, Lena Valaitis, Isabell Varell, Albert Hammond, Kevin Pabst und Die jungen Tenöre, Ella Endlich, Naima, Lucky Kids, Yosefin Buohler und das Deutsche Fernseh-Ballett mit dabei. Als Talkgäste teilen Christian Neureuther und Rosi Mittermaier, Maite Kelly, Andrea L'Arronge, Sky du Mont und Mirja du Mont ihre schönsten Weihnachtserinnerungen mit dem Publikum - und Leontine Gräfin von Schmettow erzählt, wie royale Weihnachten aussehen. Außerdem präsentiert Alfons Schuhbeck ein festliches Menü.

Prominent und musikalisch geht es auch im Anschluss an "Heiliger Abend mit Carmen Nebel" weiter: Um 22.30 Uhr lädt Alfons Haider im Rahmen von "Licht ins Dunkel" zur "Starweihnacht". Noch mehr Stars und Hits folgen am 25. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 in der "Helene Fischer Show".

"Heiliger Abend mit Carmen Nebel" ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) als Live-Stream und sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

