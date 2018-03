"Licht ins Dunkel" - Alfons Haider lädt am Heiligen Abend zur "Starweihnacht"

Wien (OTS) - Einen musikalischen Ausklang des Heiligen Abends bereiten Alfons Haider und seine Gäste dem Publikum. Am Dienstag, dem 24. Dezember 2013, meldet sich der Entertainer um 22.30 Uhr in ORF 2 mit seiner "Starweihnacht" aus dem "Licht ins Dunkel"-Studio im ORF-Zentrum (das gesamte Programm des ORF-Aktionstags ist unter presse.ORF.at abrufbar). In Zuspielungen werden unbekannte, internationale und kuriose Weihnachtsbräuche vorgestellt und gemeinsam wird den Fragen nachgegangen, wo der Weihnachtsmann tatsächlich wohnt und wer sich hinter dem Namen Befana verbirgt. Die richtigen Antworten darauf liefert Oliver Baier direkt aus dem "Was gibt es Neues?"-Studio.

"Licht ins Dunkel: Starweihnacht mit Alfons Haider", 22.30 Uhr ORF 2

Als erste Gäste begrüßt Alfons Haider The Overtones, die "Winter Wonderland" performen. Die Boygroup aus England richtet außerdem einen Spendenaufruf auf Englisch an das Publikum. Charly Brunner und Simone singen "Worte aus Liebe", Stephanie "Es weihnachtet", Marco Angelini "Ich war nie ganz weg" und Siphiwe Nandi Onika McKenzie, Frankokanadierin mit jamaikanischen Wurzeln, "Minuit Chrétien". Nach ihrem Auftritt bittet die Sängerin auf Französisch um Spenden. Pater Friar Alessandro aus Assisi tut es ihr auf Italienisch gleich. Anschließend gibt er "Adeste fideles" zum Besten. Weitere musikalische Darbietungen kommen von Hannah ("Liab mi"), Eva Maria Marold ("Mein Schatz") und zum Abschluss der "Licht ins Dunkel"-Sendung von Gastgeber Alfons Haider selbst mit "The Little Drummer Boy".

"Licht ins Dunkel: Starweihnacht mit Alfons Haider" ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

