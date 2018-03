"Tiroler Bergweihnacht" am 25. Dezember in ORF 2

Zabine Kapfinger zu Gast im Alpbachtal

Wien (OTS) - Gelebtes Brauchtum, berührende Geschichten und eine Auszeit von Hektik und Stress - am Christtag, dem 25. Dezember 2013, präsentiert "Die große Chance"-Jurorin und "Alpin-Katze" Zabine Kapfinger um 17.55 Uhr in ORF 2 zum bereits dritten Mal ihre Tiroler Bergweihnacht. Diesmal führt sie das Publikum ins Alpbachtal: In Brandenberg trifft sie die Bergbäuerin und Kräuterexpertin Gertrude Messner, die jedes Jahr ihren persönlichen "Winterschlaf" hält und Anregungen liefert, wie man die stille Zeit für Inneneinkehr und Gesundheit nützen kann. Breitenbach gilt als eine der Wiegen des Krampuswesens und hier ist fast der ganze Ort am "Peaschtln laffn" beteiligt. Zabine begleitet den urigen Bauern Hans Entner, wenn er als "Hexe" um die Häuser zieht. Der Rattenberger Advent ist längst über Tirols Grenzen hinaus bekannt und lockt mit Kerzenlicht und Feuern seine Besucherinnen und Besucher zum besinnlichen Beisammensein. Stadtturmbewohner Heini Unterrader sieht dabei von oben, was so ringsum im Land geschieht und trägt es poetisch-lyrisch vor.

Von Reith im Alpbachtal, wo im Seniorenheim Jung und Alt aufeinandertreffen, geht es ins Bergbauerndorf Alpbach, in dessen Congress Centrum auch das Europäische Forum beheimatet ist. Die neue Seilbahn verbindet die Skigebiete Wildschönau und Alpbachtal und ermöglicht es unter anderem den Kindern der Familie Larch, ihre Verwandten aus dem Nachbartal bequem zum weihnachtlichen Musizieren zu treffen. Zabine landet schließlich im Kramsacher Museum "Tiroler Bauernhöfe" in längst vergangener Zeit und Kunstschmied und Steinmetz Hans Guggenberger führt sie durch seinen lustigen Museumsfriedhof.

Die "Tiroler Bergweihnacht" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

