CA Immo verkauft Bürogebäude Lipowy in Warschau

Wien (OTS) - CA Immobilien Anlagen AG hat einen weiteren wesentlichen Schritt zur strategischen Fokussierung des Immobilienportfolios erfolgreich umgesetzt: der Vertrag zum Verkauf des Warschauer Bürogebäudes Lipowy Office Park ist unterschrieben. Kimberley sp. z o.o., eine Gesellschaft eines börsenotierten US-REIT, übernimmt das Objekt zu einem Kaufpreis von rd. 108 Mio. Euro. Das Bürogebäude umfasst eine oberirdische Bruttogrundfläche von rd. 40.000 m2 und ist zur Gänze langfristig an die Bank Pekao S.A. vermietet. Die vier um einen Innenhof angeordneten Gebäude wurden 2009 fertiggestellt und sind seitdem im Eigentum der Europolis AG, die Anfang 2011 von CA Immo übernommen wurde. Seit 2009 ist der Lipowy Office Park Hauptsitz der größten Bank Polens, der Bank Pekao S.A. Das Closing der Transaktion wird für das erste Quartal 2014 erwartet. Das Immobilienconsulting-Unternehmen Colliers International und die renommierte Rechtsanwaltskanzlei Allen & Overy waren auf Verkäuferseite beratend tätig.

Dr. Bruno Ettenauer, CEO von CA Immo: "Nach der kürzlich fixierten Übernahme der Anteile am AXA-Portfolio in Warschau setzen wir nun den nächsten Schritt zur Ausbalancierung unseres Warschauer Bestandsportfolios. Mit dem erfolgreichen Verkauf des Lipowy Office Park treten wir darüber hinaus den Beweis an, dass wir auch in Osteuropa Immobilien zu attraktiven Preisen und über Buchwert verkaufen können."

