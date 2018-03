Haier zum fünften Jahr in Folge die weltweite Nummer 1 der Hausgerätemarken

London (ots/PRNewswire) - Mit einem Anteil von 9,7 Prozent am Umsatzvolumen des Einzelhandels führt Haier die globale Rangliste der Hausgerätemarken an, die das seit 41 Jahren bestehende Marktforschungsunternehmen Euromonitor International, der globale Branchenführer im Segment der Verbrauchermarktstrategien, für das Jahr 2013 veröffentlichte. Auch auf der Herstellerrangliste belegte Haier mit einem Marktanteil von 11,6 Prozent den ersten Platz, womit es sich gegen die immer noch starken Konkurrenten Whirlpool und Electrolux durchsetzte.

Darüber hinaus behauptete Haier seine Position als weltweit führender Anbieter von Kühlschränken, Waschmaschinen, Weinklimaschränken und Gefriergeräten.

Nach Euromonitors Marktforschungsdaten der letzten Jahre ist dies das fünfte Mal, dass Haier als die weltweite Nummer 1 der Hausgerätemarken anerkannt wurde. In Anbetracht des zunehmenden internationalen Wettbewerbs hat Haiers beständiges und konstantes Wachstum viel Aufsehen erregt. Was Branchenbeobachter jedoch am meisten interessiert, sind die ausschlaggebenden Faktoren für Haiers Erfolg.

Haier verfolgt eine Vernetzungsstrategie, um die Chancen des Internetzeitalters in vollem Umfang zu nutzen. Dies setzt Haier von den anderen Akteuren im globalen Markt für Hausgeräte ab. Haier zielt auf die Entwicklung innovativer und intelligenter Hausgeräte, mit denen die Nutzer über das Internet kommunizieren können. Durch die Mehrwegkommunikation zwischen den Anwendern und einer Suite vernetzter Hausgeräte ebnet das Unternehmen den Weg für eine intelligente Alltagserfahrung.

Haier engagiert sich für den Aufbau intelligenter Wohnräume und Gemeinden, um den Verbrauchern ein intelligentes Wohnerlebnis zu bieten. Haier ist jedoch nicht als einziger Akteur im Markt für intelligente Hausgeräte aktiv und eine Reihe von Konkurrenten versuchen, es von seiner Führungsposition zu verdängen und ihre Marktanteile zu steigern. In Zukunft wird sich das Brancheninteresse daher auf die Frage richten, ob Haier seine Spitzenstellung im globalen Markt für Hausgeräte mithilfe seiner Vernetzungsstrategie gegen die intensive Konkurrenz behaupten kann.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Melody, +86-532-6606-7779, xianguimei @ sdpr.com.cn