Professionell & schnell: Festplatten-Datenrettung von IT-Service24.com

Bad Bellingen (ots) - Wenn Speichermedien plötzlich nicht mehr aufrufbar sind, ist die Panik oft groß - egal ob es sich um private oder berufliche Daten handelt. Ein Datenverlust ist ärgerlich, jedoch in den meisten Fällen nicht endgültig. Professionelle Datenretter, wie IT-Service24.com, können die Daten in der Regel vollständig wiederherstellen. Die Datenrettungsexperten stehen Kunden aus der ganzen Welt bei jedem Datenverlust, ob von der handelsüblichen Festplatte, Speicherkarte, SSD oder Raid, zuverlässig und schnell zur Verfügung. Per Express-Rettung können besonders zeitkritische Daten innerhalb eines Arbeitstags wiederhergestellt werden.

Datenverlust bei Festplatten

Festplatten sind grundsätzlich sehr zuverlässige Speichermedien. Leider lassen sich aufgrund ihres Aufbaus in Datenscheiben (sog. "Platter") Fehler nicht immer vermeiden. Ein Sturz oder Schlag führt häufig zu einem Defekt. Aber auch ohne Fremdeinwirkung können Störungen logischer, mechanischer oder elektronischer Art eintreten. Die Folge ist oft ein Datenverlust. Dies zeigt sich oft am Bluescreen. Aber auch Merkmale wie Rattern, Klacken oder Schleifen können auf einen bestehenden oder kurz bevorstehenden Datenverlust hinweisen.

IT-Service24.com hat sich auf die Wiederherstellung von defekten Festplatten spezialisiert. Dabei wird ausschließlich nach dem Kredo "Keine Datenrettung - keine Kosten" agiert. Kunden können demnach nichts verlieren. Hingegen jedoch die verschwundenen geglaubten Daten zurückgewinnen.

An wen richtet sich der Datenwiederherstellungs-Service von IT-Service24.com?

Das Angebot von IT-Service24.com richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen und Organisationen. Datenschutz hat dabei höchste Priorität. Alle involvierten Personen sind gemäß §5 BDSG zur Vertraulichkeit verpflichtet. IT-Service24.com repariert defekte Festplatten, SSD Flash Speicher, USB-Sticks, Speicherkarten, RAID & Storage Systeme und übernimmt die Datenrettung von PC und MAC.

Weitere Informationen finden sich unter http://www.it-service24.com/ oder über die kostenfreie Hotline Tel. 0800-8800558 (kostenlos aus dem dt. Festnetz).

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Fuchs, B.A.



Kontaktmöglichkeiten:

Tel. 0800-8800558 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)

Email: info @ it-service24.com

Web: http://www.it-service24.com/