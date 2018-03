Othmar Karas ist seit 15 Jahren Hilfswerk-Präsident: "Qualität von Mensch zu Mensch ist und bleibt das Erfolgsmodell!"

Landespräsidenten gratulieren auch zum 56. Geburtstag

Wien (OTS) - Am 24.12.2013 feiert Othmar Karas seinen 56. Geburtstag. Der Präsident des Hilfswerks Österreich und Vize-Präsident des Europäischen Parlaments hat aber noch einen Grund zum Feiern: Er ist 15 Jahre Präsident von Hilfswerk Österreich.

Als Gratulanten stellten sich ein: Christian Domany (Hilfswerk Austria International) Günther Ofner (Burgenländisches Hilfswerk), Karin Praniess-Kastner (Wiener Hilfswerk) und Christian Struber (Salzburger Hilfswerk).

"Ohne den vorbildlichen Einsatz der kompetenten und engagierten professionellen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre die hervorragende Entwicklung des Hilfswerks nicht möglich gewesen", stellte Othmar Karas fest. "Wir können gemeinsam darauf stolz sein, dass das Hilfswerk sowohl bei der Anzahl der Kunden als auch bei den Dienstleistungen und Projekten und hinsichtlich der anvertrauten und eingesetzten Mittel sehr stark zugelegt hat. Qualität von Mensch zu Mensch ist und bleibt das Erfolgsmodell", so Karas abschließend.

Das Hilfswerk Österreich ist mit seinen Landes- und Teilverbänden einer der größten gemeinnützigen Anbieter gesundheitlicher, sozialer und familiärer Dienste in Österreich. 37.351 alte und kranke Menschen erhalten regelmäßig professionelle Hilfe und Pflege daheim. 7.650 Kinder werden von Tagesmüttern und -vätern des Hilfswerks betreut. 8.786 weitere Kinder sind in Kinderbetreuungseinrichtungen des Hilfswerks gut aufgehoben. Mit dem Hilfswerk Austria International ist das Hilfswerk auch in der internationalen Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit aktiv. Die Gesamtleistung des Hilfswerks (Umsatz) beträgt 241,81 Millionen Euro.

