Erwin Pröll: Operation rettete sein Leben

Wien (OTS) - Bezirksblätter Niederösterreich: NÖ-Landeshauptmann im Gespräch über Wehrflicht, Wahlen, Flut und warum er unter Lebensgefahr trotzdem in den Wahlkampf zog

In der aktuellen Ausgabe der Bezirksblätter Niederösterreich zieht Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll Bilanz über sein ganz persönliches Schicksalsjahr 2013. Im Gespräch mit Chefredakteur Oswald Hicker spricht Pröll über Wehrpflicht, Landtagswahl, Flut und wie er bei den Koalitionsverhandlungen im Bund mitwirkte. Erstmals gewährt Pröll auch Einblicke in seinen Krankenakt und schildert, warum er trotz Lebensgefahr in den Wahlkampf zog und wie eine Operation nach der Wahl sein Leben rettete:

"Im September 2012 wurde festgestellt, dass die 'Carotis' zu 74 Prozent 'zu' war. Die Ärzte haben gesagt, wenn ich nicht diese Funktion hätte, würden sie eher früher operieren. Ich habe mit ihnen gesprochen, was das für die Arbeit im Land bedeutet. Daraufhin haben sie gesagt, sie verstehen das, aber ich muss vorsichtig sein. Beim ersten Gefühl, wenn ich im Gesicht taub werde oder mir die Hand einschläft, muss ich sofort zum Arzt. Innerhalb des Wahlkampfes ist das Ganze von 74 Prozent auf 80 Prozent zugegangen. Das heißt, es waren nur noch 20 Prozent der Schlagader frei. Wenn sich nur ein kleiner Teil gelöst hätte, verstopft sich der Rest und du hast einen Schlaganfall. Mein Team und ich sind danach nach Sonntagberg wallfahrten gegangen."

