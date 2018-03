TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Tiroler Almweihnacht", von Peter Nindler

Ausgabe vom 23. Dezember 2013

Innsbruck (OTS) - Der neue Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter setzt auf Symbolik und dürfte einen Tag vor Weihnachten das Almchaos entschärfen, das sein Vorgänger durch politisches Aussitzen zulasten der Bauern mutwillig verschärft hat.

Der neue Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (VP) kann inhaltlich eigentlich nur gewinnen. Sein Vorgänger Nikolaus Berlakovich hat einige umweltpolitische Baustellen hinterlassen, einige wie den seit mehr als zwei Jahren anhaltenden Almenstreit partout nicht erledigen wollen. Daran ist der Ankündigungspolitiker letztlich auch gescheitert.

Die Tausenden Almbauern sind zurecht sauer auf die Politik und ihre Interessenvertretung. Obwohl die Erfassung der Almfutterflächen in Österreich schon seit Jahren nicht funktioniert, müssen sie seit Monaten für die ignorierten bzw. vertuschten Systemfehler mit Strafbescheiden und Förderrückzahlungen bitter bezahlen.

Das Landwirtschaftsministerium war nicht in der Lage, einen europatauglichen Almleitfaden zu entwickeln, die Agrarmarkt Austria/AMA als zuständige Behörde geriet zusehends in Panik und änderte die Richtlinien von Jahr zu Jahr, bis sich keiner mehr auskennen konnte. Vor allem nicht die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammern, die einerseits die Almbauern bei den Förderungen beraten haben und zum anderen die Futterflächen einschätzten. Eine politische Lösung ist jedoch nur möglich, wenn es eine rechtliche Basis dafür gibt. Warum Berlakovich hier nicht reinen Tisch gemacht hat, dürfte wohl daran gelegen haben, dass er zuletzt weder Ministerium, die AMA noch die Kammer im Griff gehabt hat.

Dass Rupprechter just einen Tag vor Weihnachten zum Almgipfel lädt, ist als Signal an die Bauern zu verstehen. Die Symbolik spielt hier eine große Rolle. Der neue Landwirtschaftsminister will (politische) Kompetenz vermitteln und dürfte eine erste politische Lösung verkünden, die sich im bereits diskutierten rechtlichen Rahmen namens Systemfehler bewegt. Er übernimmt die Feuerwehrfunktion, denn die Stimmung unter den Tiroler Bauern, die vom Almchaos hauptbetroffen sind, ist am Tiefpunkt angelangt. Die Aussicht auf erfolgreiche Einsprüche und darauf, dass die empfindlichen Strafen von mehreren tausend Euro endlich vom Tisch sind, wird nicht nur sie freuen, sondern auch ihre politische Vertretung, den ÖVP-Bauernbund. Gepaart mit der Agrargemeinschaftsdiskussion tobt im Bauernbund seit Wochen ein Sturm. Öffentlich wird er kleingeredet, doch die Ortsobleute bekommen den Gegenwind deutlich zu spüren. Rupprechter könnte deshalb auch für den Bauernbund so etwas wie das Christkind sein.

