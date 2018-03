Neues Volksblatt: "Rollenverständnis" (von Herbert Schicho)

Ausgabe vom 23. Dezember 2013

Linz (OTS) - Bei einem Schauspieler kommt man gar nicht auf die Idee, ihm seine Rolle vorzuwerfen. Da ist es völlig klar, dass er auch andere Figuren hervorragend spielen kann. Für Politiker gilt dies nicht unbedingt. Jüngstes Beispiel ist der neue Justizminister, der offensichtlich als Anwalt bleibenden Eindruck hinterließ und so manchem Besserwisser für seine neue Aufgabe diskreditiert schien. Auch manche Kommentare zum neuen Außenminister bedienen sich diesem Vorurteil, den jungen Staatssekretär kann er ja, aber ... aber grundsätzlich ist den Politikern klar, dass man dem Amt und der Aufgabe verpflichtet ist. Und die meisten versuchen, diesem Amt möglichst gerecht zu werden.

Dies scheint sich auch die neue Unterrichtsministerin Heinisch-Hosek zu denken und schlüpft beherzt in die Rolle ihrer Vorgängerin. Leider interpretiert sie diese Rolle auch gleich wie ihre Genossin Schmied. Anstatt die verschiedenen Bildungsbaustellen aufzuarbeiten, die ihr Schmied hinterlassen hat, will auch sie gleich neue Baustellen beginnen. Anstatt zu überlegen, wie man das neue Dienstrecht nun in die Praxis umsetzt, wie man bei der modularen Oberstufe einen Bauchfleck verhindert, ergeht auch sie sich in Ankündigung. Das Projekt der Gesamtschule oder die Forderung nach Abschaffung des Sitzenbleibens lassen befürchten, dass am Schluss nur Baustellen und Verunsicherung bleiben. Und die Forderung nach einer Bildungsreform.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at