Schönborn erneuert Appell zur Abkehr von Schuldenpolitik

Kardinal ruft in Jahresbilanzinterview mit dem ORF dazu auf, heutige Probleme nicht auf kommende Generationen überzuwälzen

Wien, 22.12.13 (KAP) Kardinal Christoph Schönborn hat seinen Appell für ein Ende der weiteren Anhäufung von Staatsschulden in Österreich erneuert. Es sei "dramatisch", wenn die Lasten aktueller Probleme durch eine Schuldenpolitik an die nächste Generation übergewälzt werden, sagte der Wiener Erzbischof in einem am Sonntag im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" ausgestrahlten Interview. In dem Jahresbilanzgespräch nahm der Kardinal auch zu den ersten Monaten des Pontifikats von Papst Franziskus und anstehenden Kirchenreformen Stellung. Für das Jahr 2014 wünschte sich Schönborn einen "echten Frieden" für den Nahen Osten. "Tut alles, damit dort wieder Frieden einkehrt", appellierte der Kardinal an Politiker in aller Welt.

"Keine Familie könnte es sich leisten, so eine Schuldenpolitik zu machen, wie wir es uns in den letzten 40 Jahren angewöhnt haben", meinte der Kardinal in dem Interview mit ORF-Religionsjournalist Christoph Riedl, das in der Langfassung am kommenden Montag, 23. Dezember, um 19.40 Uhr In der ORF-III-Reihe "Das ganze Interview" zu sehen sein wird. "Ich halte es für dramatisch, wenn Schulden angehäuft werden, um gegenwärtige Probleme zu lösen und wir damit die Lasten dieser Probleme auf die nächste Generation überzuwälzen."

Papst hat "unglaublichen Zugang zu Menschen"

Papst Franziskus habe "einen unglaublichen Zugang zu den Menschen" und spreche viele Menschen sehr positiv an, resümierte der Kardinal im ORF-Interview die ersten Monate seit Amtsantritt des neuen Papstes. Gleichzeitig sei Franziskus "wirklich einer der auch regiert", so Schönborn mit Blick auf die Reform der römischen Kurie. Mit dem neuen Kardinalsrat, in der Vatikanbank und im Bereich der Personalveränderung habe Franziskus bereits erste Schritte gesetzt. "Er ist einer, der sehr genau hinschaut und sicher durch gezielte Personalveränderung vieles bewirken wird", sagte der Kardinal.

Papst Franziskus spreche sich eindeutig für eine stärkere Dezentralisierung der Weltkirche aus. Ansatzweise sei bereits spürbar, so Schönborn, "dass einfach mehr auf die Ortskirche gehört wird, dass man genauer hinschaut". Dabei dürfe nicht übersehen werden, dass diese Entwicklung auch einen Appell zu mehr Eigenverantwortung für die Ortskirchen umfasse. "Und vor allem natürlich sagt er: Geht raus! Eine Kirche, die sich nur mit sich selbst beschäftigt, ist uninteressant", betonte Kardinal Schönborn.

