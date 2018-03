VP-Juraczka: Wien braucht eine Demokratieoffensive

Wien (OTS) - "Jetzt ist es quasi amtlich, dass die große Wahlrechtsreform in Wien abgesagt wurde. Die SPÖ behält ihr Wiener Unikat, das 100% Macht mit deutlich weniger als 50% der Stimmen garantiert, die Grünen entsorgen ihr zentrales Wahlversprechen und geben sich dafür mit einem "Appell" Richtung Wahlrecht für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige zufrieden", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion auf den Bericht in der Tageszeitung Presse.

"Von einer dringend notwendigen Demokratieoffensive für Wien ist leider nichts zu sehen. Wir bleiben bei unserer zentralen Forderung, dass zukünftig jede Stimme gleich viel wert sein soll, das ist die Essenz eines demokratischeren, faireren Wahlrechts. Anstatt mit dem Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auf neue Wählergruppen zu schielen, sollte man mit den Zweitwohnsitzern endlich jener Gruppe ein Stimmrecht geben, die einen großen Teil ihres Lebens in dieser Stadt verbringen, weil sie hier studieren oder beruflich tätig sind. Und wir vermissen deutliche Ansagen in Richtung einer Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts", so der Landesparteiobmann weiter.

"Dazu ist aber diese Stadtregierung offenbar nicht bereit, genauso wie sie die Forderungen von 150.000 Wienerinnen und Wiener im vergangenen Jahr einfach ignoriert hat. Wenn es SPÖ und Grüne mit einer Reform ernst meinen, sind wir gerne zu Gesprächen bereit, für das sich abzeichnende "Reförmchen" stehen wir nicht zur Verfügung", so Juraczka abschließend.

