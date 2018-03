FP-Gudenus zu neuem Wahlrecht: Jede Stimme muss gleich viel wert sein!

Entlassen Grünen-Chefin Vassilakou sicher nicht aus ihrem notariellen Versprechen

Wien (OTS/fpd) - Mit der Erklärung gegenüber der Tageszeitung "Die Presse", dass SPÖ und Grüne sicher kein Wahlrecht schaffen würden, das die Opposition stärkt, sprechen es die Verhandler der Verlierer-Koalition durch die Blume aus: Sie wollen gar kein modernes und faires Wahlrecht, bei dem jede Stimme gleich viel wert ist, sondern es geht ihnen einzig darum, den Urnengang erneut per Gesetz in ihrem Sinne zu beeinflussen. "Die Pläne, die bisher durchgesickert sind, weisen ganz klar in diese Richtung. Grünen-Chefin Vassilakou hat vor der Wahl noch beim Notar einen Vertrag für mehr Demokratie in Wien unterschrieben. Was die Medien bisher über die Verhandlungsergebnisse von SPÖ und Grünen berichten, ist ein ganz klarer Verstoß dagegen", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Das dringend erforderliche neue Wahlrecht dürfe nicht dazu missbraucht werden, erneut bestimmte Parteien zu stärken oder zu benachteiligen. Gudenus: "Die Bürger und ihr Wille müssen gestärkt werden, sonst gar nichts. Es muss darum gehen, die Entscheidung der Bevölkerung möglichst wirklichkeitsnah abzubilden. Das geht nur, wenn jede Stimme gleich viel wert ist. Wir werden Frau Vassilakou sicher nicht aus ihrem Versprechen gegenüber den Bürgern, aber auch der ÖVP und der FPÖ entlassen. Gegebenenfalls werden wir juristisch prüfen, wie man die Dame für ihren Wortbruch belangen kann." (Schluss)

