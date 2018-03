Oberstleutnantarzt Dr. Wolff erhielt Ehrenkreuz der Bundeswehr für Mali-Einsatz

Wien (OTS/BMLVS) - Der Verteidigungsattaché der Bundesrepublik Deutschland, Oberstleutnant im Generalstab Joachim Timmer, zeichnete Oberstleutnantarzt Dr. Klaus Wolff am 16. Dezember mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber für seinen Einsatz bei der EU-Trainingsmission in Mali aus.

Oberstleutnantarzt Dr. Wolff nahm am Ersteinsatz als Allgemeinchirurg teil. Er war österreichischer Kontingentskommandant und als medizinischer Leiter der Sanitätseinsatzkompanie verantwortlich für die medizinische Versorgung der EU- sowie der malischen Streitkräfte. Dr. Wolff war auch der längstdienende klinische Direktor dieser Mission.

Die Österreicher arbeiten gemeinsam mit deutschen und ungarischen Fachkräften in Koulikoro, rund 60 km östlich der Hauptstadt Bamako. Ziel der EU-Mission ist es, am Aufbau und der Schulung malischer Streit- und Sicherheitskräfte mitzuwirken.

