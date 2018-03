Renner: Sicherheit bei Silvesterfeuerwerk geht vor

Nur bei befugten Händlern kaufen, auf Importware verzichten

St. Pölten, (OTS/SPI) - Die Zahl der negativen Vorfälle mit Feuerwerkskörpern steigt leider jedes Jahr. Neben erheblicher Sachschäden werden dabei auch immer wieder Menschen schwer verletzt, es gab sogar schon Tote. So unterhaltsam das Brauchtum der Begrüßung des neuen Jahres mit Krachern, Böllern und Feuerwerksraketen auch ist, es darf dabei nicht die Sicherheit aus den Augen verloren werden. "Sicherheit geht vor. Brandwunden, Augenverletzungen, Hörschäden und schwere Weichteil- und Knochenverletzungen vor allem an den Händen sind die Folge des sorglosen Umgangs mit Feuerwerksartikeln. Das muss nicht sein! Die Gefahren von Raketen und Böllern werden noch immer stark unterschätzt, ebenso die rechtlichen Folgen, die durch Feuerwerkskörper verursachte Unfälle nach sich ziehen können. Eine zünftige Silvesterfeier soll mit Freude, und nicht mit einer Anzeige oder gar im Krankenhaus enden", so Niederösterreichs Konsumentenschutzreferentin LHStv. Mag. Karin Renner.

Für die Sicherheit gibt es einfach Regeln. Zuallererst gilt: Hände weg von Eigenbau-Raketen oder sonstigen selbst hergestellten Feuerwerkskörpern, aber auch bedenklichen Billigimporten aus dem Ausland. Diese stellen sehr oft ein Sicherheitsrisiko dar, da die Menge der Explosionsmasse und deren Zusammensetzung nicht bekannt sind. Pyrotechnische Artikel dürfen nur bei befugten und seriösen Händlern gekauft werden. Feuerwerkskörper gehören zudem nicht in Jugend- und Kinderhände. Sämtliche Feuerwerkskörper sollten weiters trocken und kindersicher im Freien an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahrt werden. Klar ist, dass Kinder und Jugendliche auf Feuerwerkskörper, die nicht für sie geeignet sind, keinen Zugriff haben dürfen. Kein Hantieren mit Feuerwerksartikeln in der Nähe von offenem Feuer sowie pyrotechnische Gegenstände niemals in der Bekleidung verwahren bzw. einstecken oder transportieren sind weitere Grundsätze.

Pyrotechnische Gegenstände, die einen offensichtlichen, auch für einen Laien erkennbaren Mangel bzw. Beschädigungen aufweisen, dürfen nicht verwendet werden. Für eventuellen Bedarf sollten Löschmittel bereitgehalten werden, beim Anzündvorgang ist Ruhe und keine Hektik gefragt, Sicherheitsabstände sind einzuhalten. Niemals Körperteile (wie insbesondere den Kopf) über geladene Abschussvorrichtungen oder Bodenfeuerwerkskörper halten. Feuerwerksraketen dürfen zudem niemals mit dem Leitstab in den Boden gesteckt werden, sondern sollen nur aus leichtgängigen Abschussvorrichtungen (z.B. Rohr, Flaschen IN einer Getränkekiste), die gegen Umkippen gesichert sind, verfeuert werden. In der Nähe von feuer- und explosionsgefährlichen Bereichen oder Objekten sowie von Menschenmengen sollte auf die Verwendung von Feuerwerksraketen verzichtet werden.

"Wenn es also zu Silvester unbedingt krachen soll, dann auf jeden Fall auf die Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt achten. Wenn diese Tipps befolgt werden, dürfte einem schönen, unterhaltsamen und vor allem sicheren Start ins Jahr 2014 nichts mehr im Wege stehen", so LHStv. Mag. Karin Renner.

