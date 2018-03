AK Kaske: Vor den Leistungen der ArbeitnehmerInnen gebührt Respekt und sie gehören bezahlt (1)

Wien (OTS) - Der Druck auf dem Arbeitsmarkt nimmt immer mehr zu, die ArbeitnehmerInnen müssen immer mehr leisten. "Endstation ist letztlich bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Sie können zumeist diesen Druck nirgendwohin ableiten, was zu enormen physischen und psychischen Belastungen führt. Zusätzlich wird oft das Entgelt für geleistete Arbeit vorenthalten", kritisiert AK Präsident Rudi Kaske und verweist darauf, dass laut Wirtschaftsforschungsinstitut 2012 68 Millionen unbezahlte Überstunden geleistet wurden. "Geleistete Arbeit ist weder ein Geschenk noch ein billiger Kredit für die Unternehmen, sie gehört fair und sofort entlohnt", fordert Kaske, "auch muss es ein Recht auf eine Lohnabrechnung und auf Arbeitszeitaufzeichnungen geben. Es ist Zeit, mit den Ungerechtigkeiten und unfairen Vorgehensweisen Schluss zu machen und wirksame Sanktionen vorzusehen." So verlangt Kaske etwa die Verdopplung der Ansprüche, wenn wiederholt und ungebührlich die Bezahlung vorenthalten wird, sowie die Schaffung eines eigenen Straftatbestandes. Darüber hinaus braucht es absolute Transparenz bei All-In-Verträgen. Die Beratungspraxis der AK zeigt deutlich, dass die Angaben der Arbeitgeber und der ArbeitnehmerInnen über die Anzahl der geleisteten Stunden oft abweichen. Wenn es vor Gericht geht, dann zählen nur die Beweise. Jeder sollte seine Arbeitszeiten möglichst genau aufzeichnen, denn: Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Als Hilfe dient der "Arbeitszeitkalender" der AK Wien. Der Arbeitszeitkalender kann ab sofort unter 01/310 00 10 454 bestellt werden.

"Bekomme ich alles, was mir zusteht?" - eine häufig gestellte Frage in der AK Rechtsberatung. Viel zu oft müssen die AK ExpertInnen feststellen, dass das nicht der Fall ist. Arbeitszeitaufzeichnungen sind aber die Grundlage für die Durchsetzung möglicher Ansprüche. Ohne Arbeitszeitaufzeichnungen können Mehr- oder Überstunden nicht eingeklagt werden. Insbesondere Teilzeitbeschäftigten, ArbeitnehmerInnen, die Überstunden leisten, aber auch LeiharbeiterInnen raten die AK ExpertInnen täglich ihre Arbeitszeiten genau aufzuschreiben. Auch bei sogenannten All-In-Klauseln sollten der Arbeitszeitkalender geführt werden. Sie sind oft Grund dafür, dass Überstunden nicht exakt abgerechnet werden.

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen und anhand dieser die Lohnabrechnung zu erstellen. Aber sehr viele bekommen ihre Mehr- und Überstunden nicht korrekt ausbezahlt. Oft unterschreiben die Betroffenen Monatslisten, die nicht mit den geleisteten Stunden übereinstimmen. Angst um den Arbeitsplatz ist ein häufiges Motiv. Die AK ExpertInnen raten, Listen, die nicht die tatsächlichen Arbeitszeiten enthalten, nicht zu unterschreiben. Am Ende des Monats sollte man bei Erhalt der Lohnabrechnung mit Hilfe des Arbeitszeitkalenders kontrollieren, ob die vom Arbeitgeber erstellte Lohnabrechnung auch mit den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden übereinstimmt. Stimmt die Abrechnung nicht, empfiehlt die AK zunächst einmal ein klärendes Gespräch mit dem Arbeitgeber zu führen. Dabei kann der Arbeitszeitkalender dem Arbeitgeber vorgelegt werden und eine nützliche Argumentationshilfe sein. Auch ein Vermerk, welche Arbeiten erledigt wurden und mit welchen KollegInnen zusammengearbeitet wurde, sind in einem Prozess hilfreich. Bei wechselnden Arbeitsorten ist es auch wichtig, den Einsatzort festzuhalten. Ebenso sollten konsumierte Urlaubstage, Zeitausgleich und in Anspruch genommene Pflegefreistellung in den Arbeitszeitkalender eingetragen werden.

Fehlende Stunden schriftlich einfordern

Erfolgt keine Auszahlung und gibt es auch keinen Zeitausgleich, sollte man die fehlenden Stunden schriftlich beim Arbeitgeber einfordern. Denn: Viele Arbeits- aber auch Kollektivverträge sehen den Verfall von Überstunden oft schon nach drei Monaten vor, wenn diese nicht schriftlich beim Arbeitgeber geltend gemacht wurden.

Gibt es gar keine Lohnabrechnung, dann wird die Überprüfung der ausbezahlten Beträge noch schwieriger und hier sollten die ArbeitnehmerInnen noch vorsichtiger sein und die Lohnabrechnung und sämtliche zustehende Ansprüche beim Arbeitgeber einfordern. Bleibt dies erfolglos, sollten sich Betroffene an den Betriebsrat, die zuständige Gewerkschaft oder an die ExpertInnen der AK wenden.

