Öffnung des Lainzer Tiergartens in der Weihnachtszeit

Wien (OTS) - In den Weihnachtsferien - vom 24. Dezember 2013 bis zum 6. Jänner 2014 - öffnet das Forstamt der Stadt Wien den gesamten Lainzer Tiergarten, um den Wienerinnen und Wienern ausgedehnte Winterspaziergänge zu ermöglichen.

Der Zugang ist in diesem Zeitraum von 8.00 bis 17.00 Uhr über das Lainzer Tor, das Nikolaitor, das St. Veiter Tor und über das Gütenbachtor möglich. Beim Lainzer Tor können Besucherinnen und Besucher außerdem die Krippe mit den lebensgroßen Figuren ganz aus der Nähe betrachten.

Damwild, Muffelwild und Auerochsen beobachten

Bei den beiden Schaugehegen beim Lainzer Tor können Damwild, Muffelwild und Auerochsen im Winterfell beobachtet werden. Wer eine größere Wanderung im Lainzer Tiergarten plant, kann vielleicht auch Wildschweine und andere heimische Wildtierarten sehen.

Naturschutzgebiet am Rande der Millionenstadt

Der Lainzer Tiergarten im Westen Wiens, ehemaliges Jagdgebiet des Kaiserhauses, ist einer der ältesten Tierparks Europas. Dank seiner 2.450 Hektar großen einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft mit einer Vielfalt an seltenen und geschützten Tieren und Pflanzen wurde der Lainzer Tiergarten 1941 zum Naturschutzgebiet erklärt. Heute ist der Lainzer Tiergarten das letzte Stück urtümlichen Wienerwaldes am Rande der Großstadt. Der Lainzer Tiergarten, der für seinen artenreichen Wildbestand bekannt ist, zieht jedes Jahr mehr als 500.000 Besucherinnen und Besucher in seinen Bann.

