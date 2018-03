Wiener Linien: Zuverlässig unterwegs am Heiligen Abend

Abweichende Betriebszeiten am 24. Dezember

Wien (OTS) - Während die meisten Menschen die stillste Zeit des Jahres zu Hause mit ihren Lieben verbringen, sind mehr als 1.400 FahrerInnen der Wiener Linien im Einsatz, um ihre Fahrgäste auch am 24. Dezember schnell und zuverlässig durch die Stadt zu bringen. Am Heiligen Abend sind die Wiener Linien zu geänderten Betriebszeiten unterwegs. Alle Linien verkehren wie an Samstagen. Ab ca. 18:30 Uhr fahren U-Bahn, Bim und Bus wie im Spätabendverkehr in Intervallen von 15 Minuten. Auch für gute Verbindungen in der Nacht ist mit U-Bahn und Nachtbussen gesorgt.

Die Wiener Linien bitten die Fahrgäste bei einigen Linien die besonderen Betriebszeiten zu beachten. So verkehren zum Beispiel die Buslinien der Innenstadt 1A, 2A und 3A nur bis 14 Uhr. Die Buslinie 9A ist bis etwa 15:00 Uhr unterwegs und die Linie 27A fährt bis zirka 14:30 Uhr. Für eine Verstärkung des Friedhofsverkehrs sorgt die Linie 39B zwischen 8:00 und 17:00 Uhr. Die Linie 64A ist trotz Samstagsplan von ca. 08:00 bis 17:00 Uhr zwischen Perfektastraße und Liesing unterwegs. Die Linie 73A verkehrt ab ca. 15:00 Uhr nur zwischen der U3-Station Simmering und Pantucekgasse. Die Buslinie 87A startet ihre letzte Runde ab Hermann-Gebauer-Straße etwa um 14:30 Uhr. Die Fahrgäste können sich über geänderte Zeiten bei der Fahrplanauskunft online auf www.wienerlinien.at oder über die Handy-App qando informieren.

Info- und Vorverkaufsstellen am 24. Dezember

Am 24. Dezember sind die Info- und Ticketfilialen Westbahnhof, Praterstern, Stephansplatz und Reumannplatz von 06:30-13:00 Uhr geöffnet - das Kundenzentrum in Erdberg zwischen 08:00 und 12:00 Uhr. Die MitarbeiterInnen des Kundentelefons stehen an diesem Tag zwischen 6:30 und 13:00 Uhr den KundInnen für Anliegen zur Verfügung.

Am 25. und am 26. Dezember gelten die Sonn- und Feiertagsfahrpläne.

