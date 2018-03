ORF III am Montag: Festlich, besinnlich, klassisch - Erlebnis Bühne" mit Weihnachtsmatinee "La Traviata" und den drei Tenören

Außerdem: Exklusivinterview mit Kardinal Christoph Schönborn und ein Doku-Hauptabend über das Leben Jesu und die apokryphen Schriften

Wien (OTS) - Ein Fest der Stille und Besinnlichkeit - das ist Weihnachten für ORF III. Dementsprechend klassisch gestaltet sich auch der Auftakt in die Weihnachtswoche am Montag, dem 23. Dezember 2013. Um 10.00 Uhr leitet "La Traviata" mit Plácido Domingo und Ileana Cotrubas aus der New Yorker Met die "Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee-Reihe ein. Im Hauptabend gehen drei Dokumentationen dem Leben Jesu sowie den apokryphen Schriften auf den Grund: "Wer war Jesus Christus?" fragt um 20.15 Uhr die gleichnamige Dokumentation in deutschsprachiger Erstausstrahlung, bevor der Doku-Zweiteiler "Verbotene Schriften - Aus der Bibel verbannt" um 21.30 und 22.10 Uhr jene Schriften über das Leben und Wirken Jesu in den Blick nimmt, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurden. Eingeleitet wird der Doku-Abend zum Thema Bibel von einem Interview mit Kardinal Christoph Schönborn (19.40 Uhr). Um 23.05 Uhr lässt ORF III dann mit "Christmas in Vienna: Die drei Tenöre" mit einem besinnlichen Klassik-Highlight den letzten Abend im Advent ausklingen.

Die Sendungen im Überblick:

Auftakt der "Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee-Reihe mit "La Traviata" (10.00 Uhr)

Die ganze Weihnachtswoche hindurch präsentiert ORF III vormittags große Momente der Opernwelt! Von Montag, 23., bis Samstag, 28. Dezember, lädt ORF III heuer erstmals zur "Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee: Barbara Rett präsentiert jeden Tag um 10.00 Uhr eine Oper - von Klassikern wie Giuseppe Verdis "La Traviata" bis zu selten gespielten Juwelen wie Jacques Fromental Halévys "Clari" mit großen Stimmen und Darstellern wie Anna Netrebko, Plácido Domingo, Angela Gheorghiu, Cecilia Bartoli, Renée Fleming und Thomas Hampson.

Den Auftakt der "Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee-Reihe macht am 23. Dezember um 10.00 Uhr "La Traviata" mit Plácido Domingo und Ileana Cotrubas in einer Aufführung in der New Yorker Met im Jahr 1981 unter James Levine. Verdis Meisterwerk über die lebens- und liebeshungrige Kurtisane Violetta ist eine der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte: "La Traviata" - die "vom rechten Weg Abgekommene" -thematisiert die Utopie von der Liebe und ihr Scheitern an den Schranken des gesellschaftlichen Wertesystems.

"Das ganze Interview" Kardinal Christoph Schönborn im Gespräch (19.40 Uhr)

Für ORF III gewährte Kardinal Christoph Schönborn dem ORF-Religionsjournalisten Christoph Riedl ein Exklusivinterview. Um 19.40 Uhr blickt Schönborn in "Das ganze Interview" auf ein für die römisch-katholische Kirche bewegtes Jahr zurück. Der Bogen reicht von der Wahl eines Papstes aus Südamerika und dessen Wunsch nach einer "armen Kirche für die Armen" über die Bischofsernennungen in Österreich, dem Auftrag des Papstes, vor der "Familien-Synode" im Jahr 2014 auch das Kirchenvolk zu befragen, bis hin zum bevorstehenden ersten Ad-Limina-Besuch der österreichischen Bischöfe bei Papst Franziskus im Jänner.

Doku-Hauptabend über das Leben Jesu und die apokryphen Schriften:

"Wer war Jesus Christus?" (20.15 Uhr) und der Zweiteiler "Verbotene Schriften - Aus der Bibel verbannt" (21.30 und 22.10 Uhr)

"Wer war Jesus Christus?" fragt die gleichnamige Dokumentation in deutschsprachiger Erstausstrahlung: Wer war der Mann, dessen Ankunft immer wieder prophezeit worden war, der schließlich in Bethlehem geboren wurde, in Ägypten und Nazareth aufwuchs und für die Christen bis heute als einziger Sohn Gottes gilt? Wer war der Mann, dessen Geburt wir dieser Tage feiern?

Im Anschluss geht der Doku-Zweiteiler "Verbotene Schriften - Aus der Bibel verbannt" dem Mysterium der apokryphen Schriften auf den Grund und fragt, warum manche Schriften in den Kanon der Bibel aufgenommen wurden, andere aber nicht. Historiker, Theologen und Archäologen zu ergründen, warum manche Werke, wie zum Beispiel das Thomas-Evangelium, das Protoevangelium des Jakob, das Nikodemus-Evangelium und die Apokalypse des Peter aus der Heiligen Schrift verbannt wurden.

"Erlebnis Bühne spezial" mit "Christmas in Vienna: Die drei Tenöre" (23.05 Uhr)

Festliche Stimmung und unvergesslicher Weihnachtszauber mit den drei Tenören: Im Jahr 1999 beehrten Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras das traditionelle Weihnachtskonzert "Christmas in Vienna" im Wiener Konzerthaus und brachten unvergessliche Weihnachtsstimmung nach Wien. Die drei Meistertenöre präsentieren Weihnachtslieder aus aller Welt, mit unsterblichen Liedern wie "Stille Nacht", "Winter Wonderland", "Amazing Graze", "Feliz Navidad", "White Christmas", "Let it Snow", Brahms' "Wiegenlied" und unzähligen weiteren Klassikern der festlichen Weihnachtszeit. Stimmungsvoll musiziert der Kinderchor Gumpoldskirchner Spatzen, die Wiener Symphoniker spielen unter dem Dirigat von Steven Mercurio.

