TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Opposition hilft Schwarz-Grün", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 22. Dezember 2013

Schwarz-Grün hatte einen überraschend friktionsfreien Start - und wurde dabei unfreiwillig von der Opposition unterstützt.

Innsbruck (OTS) - Die neue schwarz-grüne Landeskoalition segelt laut TT-Umfrage mit leichtem Aufwind. Für den sorgt aber vor allem die mit sich selbst beschäftigte Opposition.

Bundesweit hat Rot-Schwarz mit einem enttäuschenden Koalitionsprogramm und vor allem die ÖVP mit der Abschaffung des Wissenschaftsministeriums einen Fehlstart hingelegt - dokumentiert auch durch den jüngsten Absturz des Koalitionsduos Werner Faymann und Michael Spindelegger im APA-Vertrauensindex. Würde jetzt gewählt, wäre selbst die verbliebene Mini-Mehrheit für die früher große Koalition wohl weg.

In Tirol hingegen wurden die politischen Karten heuer neu gemischt. Anders als das vielleicht viele je nach Standpunkt erwartet, befürchtet oder erhofft hatten. Aus dem politischen Umsturz wurde nichts, die ÖVP wurde in der Führungsrolle bestätigt und ihr Chef LH Günther Platter sitzt fester im Sattel denn je. Mit Schwarz-Grün kam es zur Premiere. Die bei den Wählern laut TT-Umfrage zwar inhaltlich mit einem guten Dreier befriedigend, aber nicht euphorisch gesehen wird, aber beiden Parteien ein leichtes Umfrageplus beschert.

Dafür sorgte bisher vor allem die Opposition. Die SPÖ kriselt nach dem Regierungs-Hinauswurf in der ungewohnten Oppositionsrolle, die FPÖ muss sich nach dem Machtkampf erst finden, die Liste Fritz ist in ihrer Bedeutung geschrumpft. Und mit den Turbulenzen bei Vorwärts kann, dafür auch bundesweit, nur die Liste Stronach mithalten.

Das mit Blick auf Vorgeschichte und politische Positionen nicht leichte Projekt Schwarz-Grün blieb bisher überraschend friktionsfrei. Einzig dass die Grünen weit handzahmer agieren als in der Opposition, freute nicht alle an der grünen Basis. 2014 wird sich Schwarz-Grün aber auch inhaltlich beweisen müssen: etwa bei Agrargemeinschaften, teurem Wohnen oder dem Kampf gegen die steigende Arbeitslosigkeit, aber auch bei manch umstrittenen Umweltthemen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610