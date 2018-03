FP-Guggenbichler: "Strafaktionen" im Sima-Ressort grenzen an knallhartes Mobbing!

Wiener Abfallberater erst illegal beschäftigt, dann degradiert und nun sogar mit Geldforderung bedroht

Wien (OTS/fpd) - Mit ihren illegalen Kettenverträgen für die Abfallberater, die den Beschäftigten grundlegende Arbeitnehmerrechte vorenthalten, hat Umweltstadträtin Ulli Sima vor Gericht einen gehörigen Bauchfleck hingelegt. Sie wurde gerichtich dazu verpflichtet, jenen Abfallberatern, die geklagt hatten, ein ordentliches Dienstverhältnis zuzugestehen und das vorenthaltene Salär nachzubezahlen. "Aber zuerst hat sie die Abfallberater degradiert: In den Werkverträgen war nämlich noch eine akademische Ausbildung gefordert, nun, offiziell im Dienste der Stadt, werden sie plötzlich als Hilfskräfte ohne Maturaniveau mit entsprechend niedriger Entlohnung eingestuft", berichtet Wiens FPÖ-Umweltsprecher LAbg. Udo Guggenbichler.

Das sollte aber nicht die einzige "Strafaktion" gegen die Mitarbeiter, die gegen die Unrechtsverträge vor Gericht gezogen sind, bleiben. Guggenbichler: "Jetzt will das Ressort Sima die Degradierung teils sogar rückwirkend machen und fordert von den Abfallberatern bis zu 7.000 Euro an angeblich zu viel bezahltem Honorar zurück. Wie Sima mit ihren Mitarbeitern umspringt, ist ein Skandal! Das grenzt an knallhartes Mobbing!" Guggenbichler, auch stellvertretender Vorsitzender des gemeinderätlichen Umweltausschusses, fragt sich, wo denn die Gemeindegewerkschaft bleibt: "Üble Kapitalisten-Methoden stillschweigend zu akzeptieren, nur weil die, die sie anwendet, eine Genossin ist, ist letztklassig. Dabei könnte der Gewerkschaftsvorsitzende Sima so leicht einmal ins Gewissen reden, sitzt er doch nebst seinen anderen Funktionen auch noch für die SPÖ im Gemeinderat." (Schluss)

