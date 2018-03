Rudas: Schritt für Schritt zur modernen Schule

Investitionen für Ganztagsschulen - Neugier und Motivation statt Hausübungsdruck und teurer Nachhilfe

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin, Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas begrüßt die heute im Ö1-Mittagsjournal von Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek erklärten Vorhaben und Zielsetzungen. "Wir gehen damit Schritt für Schritt in Richtung moderne Schule. Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen gerne und angstfrei in eine Schule gehen, in der beste Bildung und mehr Förderung und nicht Hausübungsdruck und teure Nachhilfe am Stundenplan stehen", sagte Rudas am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Mit dem massiven Ausbau der Ganztagsschulen setze die SPÖ-geführte Regierung bereits die "nächste Reform, von der Kinder und Eltern gleichermaßen profitieren". ****

Für den Ausbau von Ganztagsschulen und Kinderbetreuung nehme man insgesamt eine Dreiviertelmilliarde Euro in die Hand. "Das ist sehr gut investiertes Geld, das unseren Kinder mehr Förderung bringt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich verbessert", sagte Rudas. "Verschränkten Ganztagsschulen gehört die Zukunft. Viele Studien zeigen, dass der verschränkte Unterricht mit dem Wechsel von Unterrichts-, Lern- und Freizeit Kinder optimal fördert und in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt". Umso wichtiger sei es daher, dass Schulen künftig ganztägigen, verschränkten Unterricht anbieten müssen, sobald 15 Eltern das wollen, verwies Rudas auf die Aussagen von Bildungsministerin Heinisch-Hosek.

Zum Ausbau der Neuen Mittelschule sagte Rudas: "Ich bin sehr froh, dass es mit der Einführung der Neuen Mittelschule als Regelschule gelungen ist, einen ersten wichtigen Schritt auf dem Weg zur gemeinsamen Schule zu setzen. Jetzt gilt es, auch die AHS-Unterstufen davon zu überzeugen, Neue Mittelschulen zu werden. Die Vorteile, wie zum Beispiel das Team-Teaching und mehr Förderunterricht, sprechen klar für sich".

Mit der Stärkung der Volksschulen, der verstärkten Berufs- und Bildungswegorientierung oder auch der Verankerung der Politischen Bildung als Pflichtmodul sind weitere wichtige Vorhaben in Planung. (Schluss) mb/up

