Stronach/Lugar: Politik muss sich aus der Schule zurückziehen

Wien (OTS) - "Auch die neue Bildungsministerin Heinisch-Hosek hat noch nicht verstanden, dass sich die Politik endlich aus der Schule zurückziehen muss", kommentiert Team Stronach Bildungssprecher Robert Lugar die Aussagen der Ministerin in der ORF-Reihe "Journal zu Gast". "Wir brauchen eine Autonomie der Schulen, wo nur mehr auf Bundesebene die Rahmenbedingungen und Bildungsziele vorgegeben werden. Die Eltern sollen den Direktor wählen können und dieser soll dann als Manager fungieren dürfen. Dazu gehört insbesondere die Auswahl des bestqualifizierten Lehrpersonals. Damit wäre der Einfluss der Politik im Schulsystem ein für Alle Mal vorbei", so Lugar. Die von Heinisch-Hosek gewünschte Verlagerung der Lehrerkompetenzen zu den Ländern sei ein Weg in die falsche Richtung.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at