Walser zu Heinisch-Hosek: SPÖ für schönen Schein, ÖVP für Blockade zuständig

Unterrichtsministerin macht Versprechungen, die im Koalitionsabkommen rausgestrichen wurden

Wien (OTS) - "Die SPÖ ist für den schönen Schein, die ÖVP für die Blockade zuständig. Denn Unterrichtsministerin Heinisch-Hosek betet in den Interviews - wie auch heute bei Im Journal zu Gast - der letzten Tage das SPÖ-Bildungsprogramm vor und findet starke Worte. Doch fast nichts davon findet sich im Koalitionspakt wider. Und ÖVP-Chef Spindelegger hat in der Zeitung 'Österreich' heute schon vorsorglich das Njet der ÖVP zu Heinisch-Hoseks Vorstellungen deponiert. Es werden wohl wieder nur leere Versprechungen abgegeben und der Bevölkerung Sand in die Augen gestreut, weil tatsächlich im Bildungsbereich fast nur Stillstand vereinbart wurde", kritisiert Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen.

Dabei wäre es schön, wenn den starken Worten der Unterrichtsministerin auch Taten folgen würden. Für alle Versprechungen der Unterrichtsministerin liegen Grüne Anträge vor. "Wenn es Ministerin Heinisch-Hosek wirklich Ernst meint, bieten wir ihr gerne Unterstützung und eine Reformpartnerschaft an. Auf alle Fälle werden wir sie in den nächsten Monaten an ihre Versprechungen erinnern. Denn 'die Worte hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!'", so Walser.

