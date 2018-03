Walser begrüßt Aberkennung von Auszeichnungen durch Wiener Philharmoniker an führende Nationalsozialisten

Grüne fordern Intensivierung längst überfälliger Forschungen durch das Staatsorchester

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass die Wiener Philharmoniker sechs Auszeichnungen an führende Nationalsozialisten nach langer Diskussion inzwischen aberkannt haben. Eigentlich aber ist es eine Selbstverständlichkeit", reagiert der Grüne Abgeordnete Harald Walser auf eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters

(http://www.reuters.com/article/2013/12/20/us-austria-philharmonic-na

zis-idUSBRE9BJ12U20131220). Demnach hat das Orchester beschlossen, die von ihm in der NS-Zeit mit Ehrenringen bzw. der Nicolai-Medaille ausgezeichneten NS-Verbrecher wie Baldur von Schirach oder Arthur Seyß- Inquart sowie vier weitere hochrangige Funktionäre aus den jeweiligen Ehrenlisten zu streichen.

Verwundert zeigt sich der Grüne Abgeordnete darüber, dass die Aberkennung als Geheimaktion durchgeführt wurde und der Öffentlichkeit offensichtlich vorenthalten hätte werden sollen:

"Diese Nacht- und Nebel-Aktion ist ein unwürdiger Umgang mit dem heikelsten Abschnitt der Orchestergeschichte und die Fortsetzung einer jahrzehntelangen Politik des Verschweigens und Verdunkelns der eigenen Vergangenheit." So wurde jahrelang darüber geschwiegen, dass das Neujahrskonzert ein geplanter Bestandteil von Goebbels Kriegspropaganda-Maschinerie war.

"Noch immer gibt es eine Vielzahl von Fragen", so Walser weiter: "So ist etwa zu klären, was mit den Instrumenten passiert ist, die Mitgliedern des Orchesters im Zuge der 'Arisierung' geraubt wurden, weil diese nach Nürnberger Gesetzen als Juden gegolten haben. Darüber hinaus befinden sich im Historischen Archiv der Wiener Philharmoniker Artefakte, deren Provenienz untersucht gehört. Mir ist bisher nicht bekannt, dass die Philharmoniker eine unabhängige, externe Provenienzforschung in Auftrag gegeben haben."

