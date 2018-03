Korun/Brosz: Boykott von Sotschi hat Wirkung gezeigt

Grüne: Bundespräsident und Bundeskanzler sollen Haltung zeigen statt Putin zu hofieren

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass Michail Chodorkowski und die Greenpeace- und Pussy Riot-AktivistInnen endlich frei gelassen bzw. begnadigt wurden. Die Gnadenakte Präsident Putins zeigen aber weiter die systematischen Probleme des russischen Rechtssystems: Es sind Willkürakte und politische Gesten gegenüber dem Westen", stellt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, fest.

"Denn weil hochrangige PolitikerInnen wie US_Präsident Obama, die EU-Justizkommissarin Reding und der deutsche Bundespräsident Gauck klar ausgesprochen haben, dass die Menschenrechtslage in Russland verheerend ist und ihre Teilnahme an den olympischen Winterspielen in Sotschi abgesagt haben, ist es zu diesen Begnadigungen gekommen", resümiert Dieter Brosz, Sportsprecher der Grünen.

"Der Westen muss den Druck gegenüber Putin weiter aufrecht erhalten, denn mit der Freilassung Chodorkowskis ist die Menschenrechtslage in Russland nicht systematisch verbessert. Umso unverständlicher ist, dass der Bundespräsident und der Bundeskanzler - wie gestern Bundeskanzler Faymann sagte - noch immer überlegen, ob sie an den Spielen teilnehmen sollen. Rückgrat und Haltung statt Hofierung von Putin sind angesagt, jetzt mehr denn je", so Korun und Brosz.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at