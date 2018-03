FPÖ-Steger: Politik soll österreichische Sportler bei Winterspielen in Sotschi unterstützen

Faymann nach Fußball-Euro-Boykott allerdings wenig glaubwürdig

Wien (OTS) - "Bei sportlichen Großereignissen ist es Aufgabe der politischen Repräsentanten, die teilnehmenden Sportler ihres Landes zu unterstützen und nicht mit sinnlosen Boykott-Aufrufen, wie zuletzt die Grünen es getan haben, auffällig zu werden und damit die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer mit in ein schiefes Licht zu stellen", sagte heute FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger zur laufenden Debatte um die olympischen Winterspiele. Die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler würden sich jahrelang auf Großereignisse wie diese Olympischen Spiele vorbereiten und hätten es sich nicht verdient, dass ihre Leistungen durch pseudo-moralische Diskussionen ohne Wert in ein schlechtes Licht gerückt würden. Das Abrufen einer sportlichen Leistung habe nichts mit einem politischen Statement zu tun, daher sollte die Politik auch keines daraus machen, so Steger weiter. Es sei daher begrüßenswert, dass sich Spitzenrepräsentanten der Republik dazu bekannt hätten, der heimischen Delegation durch ihre Präsenz vor Ort die sportliche Unterstützung zu bekunden.

"Es bleibt an der Sache aber der schale Beigeschmack hängen, dass Bundeskanzler Faymann und Co. bei der Fußball-Europameisterschaft genau gegenteilig argumentiert haben. Faymann hat mit seinem Fernbleiben von einem sichtbaren Signal gesprochen und der damalige Sportminister hat sogar ein Freundschaftsspiel Österreichs gegen die Ukraine boykottiert, um damit ein Zeichen zu setzen", erinnerte Steger. Das Ganze erwecke den Eindruck, dass Faymann und Co. die Tatsache, dass sich Österreichs Nationalmannschaft nicht qualifiziert hatte, dafür genützt hätten, um leichtfertig ein heuchlerisches politisches Statement abzugeben. "Diese politische Selbstinszenierung auf Kosten des Sports sollen sich die Damen und Herren der Regierung künftig verkneifen. Wenn der Besuch in Sotschi dazu mit möglichst geringen Kosten für die Republik verbunden ist und die politischen Rückkehrer sich nicht anstelle der Sportler für Erfolge feiern lassen und den Sport so abermals politisch missbrauchen, dann haben sie was dazu gelernt", schloss Steger.

