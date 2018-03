Mitterlehner gratuliert dem erfolgreichen Team von Unisport Austria bei der Winteruniversiade

Österreichs Studierendensportler holen sechs Medaillen und zahlreiche Spitzenplatzierungen in Trentino

Wien (OTS/BMWF/BMWFJ) - "Unsere Studierendenathletinnen und -athleten haben Österreich und die heimischen Universitäten bei der Winteruniversiade sehr gut vertreten. Ich gratuliere allen Sportlerinnen und Sportlern zu ihren Leistungen und vor allem unseren sechs Medaillengewinnern zu ihren beachtlichen Erfolgen", so Wissenschafts- und Forschungsminister Reinhold Mitterlehner anlässlich des Abschlusses der 26. Winteruniversiade in Trentino. In den vergangenen Tagen haben die 30 Athletinnen und Athleten des Unisport Austria Teams in insgesamt acht Sportarten sechs Medaillen (3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze) und zahlreiche Spitzenplatzierungen erreicht. Die Organisation und Entsendung wird im BMWF durch Unisport Austria abgewickelt.

"Der Universitätssport trägt zur Profilbildung und Akzentuierung der Universitäten bei und leistet sowohl durch die Möglichkeit von Breitensport an den Universitäts-Sportinstituten selbst, als auch durch die Entsendungen zu internationalen Multisport-Wettkämpfen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag", so Mitterlehner weiter.

Hanno Douschan (Universität Klagenfurt) gewinnt die Goldmedaille im Snowboard Cross. Silber sichert sich Michelle Morik von der Fernuniversität in Hagen im Riesenslalom der Damen. Die Skispringer Daniel Huber, David Unterberger (beide Universität Salzburg) und Clemens Aigner (Universität Innsbruck) holen sich Bronze im Teambewerb auf der Normalschanze. Julia Dujmovits (AKAD Stuttgart) fährt im Snowboard PGS zu Gold, Sabine Schöffmann (Universität Innsbruck) zu Silber. Sebastian Kislinger (Universität Graz) erzielt im Snowboard PGS Gold.

Die 26. Winteruniversiade 2013 in Trentino (Italien) ist die größte Wintersportveranstaltung vor den bevorstehenden Olympischen Winterspielen in Sotchi. Vom 11. bis 21. Dezember 2013 nahmen knapp 3.000 Studierende aus aller Welt an den Bewerben teil. Alle zwei Jahre - immer in den ungeraden Jahren - werden unter der Schirmherrschaft der FISU (International University Sports Federation) je eine Sommer- und eine Winteruniversiade veranstaltet.

Weitere Informationen zur 26. Winteruniversiade Trentino/Italien 2013: www.universiadetrentino.org Weitere Informationen zur Universiade-Team Austria: www.unisport-austria.at

