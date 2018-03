ÖVP bedankt sich bei engagierten Helfern und Unterstützern

Verein "Kontrakrebs" gewinnt Aktion "Hilfe für Helfer"

Wien, 21. Dezember 2013 (ÖVP-PD) In Österreich setzen sich Unzählige für ihre Mitmenschen ein. Sie helfen jenen, denen es nicht so gut geht, packen an und geben mit ihrem Engagement Hoffnung. Mit der Facebook-Aktion "Hilfe für Helfer" bedanken sich Michael Spindelegger und die ÖVP bei all jenen, die Tag für Tag Großes für andere leisten. Nun hat das Voting auf Facebook entschieden: Der Verein "Kontrakrebs", der krebskranken Kindern und deren Familien nach der Chemo-Therapie Erholungsurlaube in ganz Österreich ermöglicht, wird mit 2.000 Euro unterstützt. "Ein großartiges Projekt, bei dem Engagement für Kinder und Familien im Vordergrund steht, die schwere Zeiten durchleben müssen", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger, und weiter: "Jeden Tag helfen in Österreich Menschen ihren Mitmenschen. Sie stellen damit ihre eigenen Bedürfnisse hinter die anderer. Mit der Prämie von 2.000 Euro möchten wir dem Verein 'Kontrakrebs' auch eine finanzielle Unterstützung geben." ****

Menschliche Größe zeichnet sich durch Mitgefühl aus. In Österreich gibt es viele solcher großer Menschen, die anderen helfen und ihre eigenen Bedürfnisse hinter die Bedürfnisse der anderen stellen. "Sie sind das Rückgrat der österreichischen Gesellschaft und machen durch ihre Leistungen Österreich zu einer Gemeinschaft, in der Zusammenhalt nicht nur ein Wert, sondern

Praxis ist", unterstreicht Michael Spindelegger. Mit der Aktion "Hilfe für Helfer" möchte sich die ÖVP bei diesen Menschen bedanken und die "Kleinen", die dennoch so Großes leisten, einmal vor den Vorhang holen.

Auf Facebook waren alle eingeladen, ein soziales Projekt vorzuschlagen, das ihrer Meinung nach ein solches Dankeschön verdient hat. Per "Votes" konnte dann anschließend über die eingereichten Projekte abgestimmt und die Favoriten gewählt werden. In einer finalen Runde wurde aus den Top 3 wieder per "Voting" das Siegerprojekt gewählt.

Informationen zu "Kontrakrebs" finden Sie unter http://www.kontrakrebs.com

Fotos zur honorarfreien Verwendung finden Sie unter

http://oevp.at/service_multimedia/fotos

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/michael.spindelegger