EANS-Adhoc: TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG / Personelle Veränderungen

Personal

20.12.2013

Wien, am 20.12.2013. Die an der Wiener Börse notierte Teak Holz International AG, mit Sitz in Wien, FN 271414 p, ISIN: AT0TEAKHOLZ8, gibt bekannt:

Die Gesellschaft wurde heute von folgenden Personalentscheidungen informiert:

AUFSICHTSRATSMITGLIED HERR ERWIN HÖRMANN TRITT ZURÜCK:

Die Gesellschaft wurde heute, 20. Dezember 2013, von Herrn Erwin Hörmann informiert, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates mit heutiger Wirkung zurücklegt. Als Grund für seinen Rücktritt führt Herr Hörmann an, dass seine neuerliche Kandidatur und erfolgte Wahl in den Aufsichtsrat in der erst am 9. Dezember 2013 abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung bei den dort anwesenden Aktionären bzw. Aktionärsvertretern auf deutliche Ablehnung gestoßen sind. Nach reiflicher Überlegung sei er zum Entschluss gekommen, mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt zu erklären.

VORSTANDSMITGLIED HERR KLAUS HENNERBICHLER BEENDET INTERIMSTÄTIGKEIT:

Weiters wurde die Gesellschaft heute davon in Kenntnis gesetzt, dass Herr Klaus Hennerbichler seine temporäre Vorstandsmitgliedschaft mit heutiger Wirkung beendet. Herr Klaus Hennerbichler hat im Zeitraum vom 17. Juli 2013 bis 21. September 2013 die Geschäfte der Teak Holz International AG interimsmäßig als Alleinvorstand geführt. Seit 21. September 2013, mit der Bestellung von Herrn DI Dr. Franz Fraundorfer zum Vorstandsmitglied, hat Herr Hennerbichler zwischenzeitlich gemeinsam mit Herrn Dr. Fraundorfer die Management-Aufgaben des THI-Konzerns wahrgenommen. Da Herr Hennerbichler seine Vorstandsmitgliedschaft im Sommer 2013 als zeitlich begrenzte Aufgabe übernommen hatte, bis sich ein neues Vorstandsmitglied eingearbeitet hat, legt Herr Hennerbichler die Vorstandsfunktion nun zurück. Er wird der Gesellschaft auch weiterhin sein Plantagenfachwissen zur Verfügung stellen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und Vorstands danken beiden Herren für ihr langjähriges Engagement.

Die Organe der THI AG sind mit heutigem Datum wie folgt personell zusammengesetzt:

Vorstand: Herr DI Dr. Franz Fraundorfer.

Aufsichtsrat: Herr Dr. Reinhard Schanda (Vorsitzender des AR), Herr Dr. Benoit Leleux MBA (Stellvertretender Vorsitzender des AR), Herr Lorenzo Subani (Mitglied des AR).

