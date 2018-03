Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 21. Dezember; Leitartikel von Mario Zenhäusern: "Olympisches Wunder"

Innsbruck (OTS) - Utl: Wladimir Putin reagiert auf die internationale Kritik: Für den Preis friedlicher Wettkämpfe in Sotschi zeigt der Kreml-Machthaber Gnade mit seinen Widersachern. Aber was ist, wenn die olympische Flamme wieder erlischt?

Wladimir Putin ist immer für Überraschungen gut. Der russische Präsident, der die Gesetze so verbiegt, dass er so lange im Amt bleiben kann, wie er will, der seine Kritiker reihenweise in sibirische Straflager verbannt, der auch nicht davor zurückschreckt, europäische Umweltaktivisten in Haft zu stecken, offenbart der Weltöffentlichkeit plötzlich seine menschliche Seite. Zuerst begnadigt Putin Nadeschda Tolokonnikowa und Maria Aljochina, die beiden bis zuletzt inhaftierten Mitglieder der Punk-Band Pussy Riot, und dann lässt er auch noch seinen größten Kritiker frei: Am Freitag meldete die russische Agentur Interfax, dass der frühere Ölmag nat Michail Chodorkowski das Straflager verlassen hat. Jenes Straflager, in dem er die vergangenen zehn Jahre verbracht hatte, weil der frühere Chef des Ölkonzerns Yukos dem Machthaber im Kreml zu mächtig, zu gefährlich geworden war. Bezeichnend: Chodorkowski flog mit der ersten Maschine nach Deutschland.

Die spektakulären Aktionen sind natürlich nicht auf einen plötzlichen Sinneswandel Putins zurückzuführen. Sie sind wachsender internationaler Kritik geschuldet. Kritik an der Tatsache, dass in Russland die Menschenrechte nach wie vor mit Füßen getreten, dass politische Konkurrenten in obskuren Schauprozessen zu langen Haftstrafen verurteilt, dass oppositionelle Politiker unterdrückt und kritische Medien behindert werden. Zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele von Sotschi haben diese Proteste an Intensität und Qualität zugenommen. Und Wladimir Putin zeigt erstmals eine Reaktion. Offensichtlich sind ihm friedliche Spiele und ein positives Medienecho wichtiger als persönliche Rachegelüste wie bei Chodorkowski oder verletzte Eitelkeit wie bei Pussy Riot.

Bleibt die Frage, was nach Sotschi ist. Wird Russland wieder im Dunkel der Putin schen Rechtsauslegung versinken, wenn das olympische Feuer erloschen ist? Werden sich Menschen wie Chodorkowski wegen neuer obskurer Vorwürfe erneut vor Gericht verantworten müssen? Werden Schwule und Lesben, die während der Spiele eine Art "Freibrief" genießen, wieder verfolgt, unliebsame Berichterstatter zum Schweigen gebracht und allzu kritische Ausländer des Landes verwiesen? Die politische Geschichte lehrt, dass genau das zu befürchten ist. Alles andere käme einem olympischen Wunder gleich. Und Wunder, auch das zeigt die Realität, gibt es in der Politik eher selten. Zumal in Ländern wie Russland.

