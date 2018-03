Neues Volksblatt: "Zurücklehnen" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 21. Dezember 2013

Linz (OTS) - Weihnachtsfriede scheint ihre Sache nicht zu sein. Jedenfalls gibt SPÖ-Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek den Lehrern etwas zum Nachdenken mit auf den Weg in die Weihnachtsferien. Das neue Dienstrecht entlaste die jetzigen AHS-Lehrer von Mehrdienstleistungen, sie könnten sich dann "zurücklehnen", so Heinisch-Hosek.

Wenn sich jemand im Job zurücklehnt, so meint das im allgemeinen Sprachgebrauch, dass er andere seine Arbeit machen lässt. Ob das in Richtung jener Lehrer, die nach dem derzeitigen Dienstrecht unterrichten und damit auch noch viele Jahre im Beruf stehen werden, eine gute Ansage ist, darf bezweifelt werden. Da werden schnell Erinnerungen an die Vorgängerin der Neo-Unterrichtsministerin wach:

Auch Claudia Schmied verstand es ausgezeichnet, durch seltsame Äußerungen die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer abzuwerten. Als Regierungskollegin hätte Heinisch-Hosek aus Beobachtung eigentlich lernen müssen, dass so etwas keinen schlanken Fuß macht. Aber vielleicht steckt ja auch Kalkül dahinter und man will ganz bewusst zwei Kategorien von Lehrern schaffen: Die fleißig arbeitenden im neuen Dienstrecht und die alten Jammerer mit ihrer Angst vor Überlastung.

Wäre sie Lehrerin geblieben, könnte sich Heinisch-Hosek gemäß ihrer eigenen Diktion auch bald zurücklehnen. Aber vielleicht sollte sie das jetzt auch tun, um einmal ihre Wortwahl zu überdenken.

